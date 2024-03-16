Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня

Сьогодні не можна брати чи давати гроші в борг

16 березня, Міжнародний день спортивних автоперегонів, День свободи інформації, День чорної преси. Віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського.

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Міжнародний день спортивних автоперегонів

Міжнародний день спортивних автоперегонів (International Sports Car Racing Day), який відзначається у третю суботу березня кожного року, збігається зі знаковою гонкою «12 годин Себрінга», що проходить у Себрінгу, штат Флорида. Цей день присвячений азарту та змагальному духу перегонів на спортивних автомобілях, спорту, який захоплює фанатів по всьому світу поєднанням швидкості, технологій та людської майстерності.

Хоча походження цього особливого дня дещо незрозуміле, його мета загальновизнана: вшанувати захоплюючий світ автоперегонів і його внесок у спорт і культуру в усьому світі.

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Міжнародний день спортивних автоперегонів – це можливість для вболівальників, команд та спільнот зібратися разом, щоб віддати належне цьому динамічному виду спорту.

День свободи інформації

День свободи інформації (Freedom of Information Day) – день, присвячений здобуттю та просуванню прозорості й відкритості влади. Щороку 16 березня відзначається день народження Джеймса Медісона, якого багато хто вважає «батьком» Конституції Сполучених Штатів і активним прихильником прозорості уряду.

Відзначення цієї події було засноване у 1989 році Комітетом журналістів за свободу преси, некомерційною організацією, яка виступає за свободу преси та доступ до урядової інформації.

День свободи інформації є нагодою підвищити обізнаність про важливість прозорості влади та права громадян на доступ до інформації, заохочує громадян брати участь в самоврядуванні та притягувати до відповідальності обраних посадових осіб.

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День чорної преси

День чорної преси – це день, присвячений визнанню внеску газет і засобів масової інформації, якими володіють і керують темношкірі, у США. День був заснований Національною асоціацією видавців газет (NNPA), яка представляє понад 200 медіа-компаній, що належать темношкірим по всій країні.

День чорної преси відзначається 16 березня в річницю заснування першої «чорної» газети в Сполучених Штатах, Freedom’s Journal, у 1827 році.

Ця подія є нагодою підкреслити важливу роль, яку відіграють ЗМІ, що належать темношкірим, у формуванні суспільного дискурсу та інформуванні кольорових спільнот. Їхні публікації відіграли важливу роль у захисті громадянських прав, сприянні темношкірому підприємництву та забезпеченні голосу цих спільнот.

Яке сьогодні релігійне свято

16 березня в церковному календарі – день пам’яті мученика Савина Єрмопольського. Він жив у Єгипті, правив містом Єрмопіль в III столітті. За часів гонінь за християнами йому, разом зі сподвижниками, довелося втікати. Вони сховалися у віддаленому селищі, але язичники їх там знайшли. Мучеників схопили і піддали страшним тортурам, але вони не зреклися віри в Христа. Тоді їх кинули до Нілу, де вони і померли в глибоких водах.

Що не можна робити цього дня

Не можна брати чи давати гроші в борг – залишитеся бідним на увесь рік.

Забороняється розпалювати вогонь – до пожежі.

Не можна жінкам носити важкі предмети – додасться багато турбот.

Народні прикмети і традиції

Над будинком кружляють зграї перелітних птахів – чекайте на швидке потепління;

Річки вже вийшли з берегів – до врожайного року;

Птахи купаються в калюжах – до потепління.

Пам’ятні події 16 березня

587 рік до н. е. – Навуходоносор II захоплює Єрусалим;

870 рік – заснування в Болгарії православної церкви;

1521 рік – під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягає берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він гине у сутичці з місцевими жителями;

1827 рік – починає виходити «Журнал свободи» – перша в Сполучених Штатах газета, заснована афроамериканцями;

1851 рік – Іспанія і Ватикан укладають конкордат, що за ним католицька церква визнається єдиною державною, а вся освіта відповідає католицькій доктрині;

1880 рік – за підозрою в революційній агітації заарештовують українського поета Іван Франко;

1900 рік – офіційна дата відкриття Мінойської цивілізації англійським археологом Артуром Евансом;

1917 рік – у Києві відбувається велика маніфестація – День свята революції;

1919 рік – у США вперше випробовують бездротовий телефон для переговорів з літаком;

1923 рік – римська поліція забороняє свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1960 рік – у Нью-Йорку представляють перший автомобіль на сонячних батареях;

1978 рік – у Римі ліворадикали з «Червоних бригад» викрадають впливового політика Альдо Моро і через 54 дні вбивають його;

1988 рік – газова атака на курдське місто Халабджа іракською армією, внаслідок чого гине кілька тисяч його мешканців;

1990 рік – у Львові розпочинає роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 рік – фігуристка Тоня Гардинг була вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 рік – папа Римський Іван Павло II перепрошує за бездіяльність та мовчання багатьох католиків під час Голокосту;

2006 рік – Генеральна асамблея ООН майже одностайно голосує за утворення Ради з прав людини;

2014 рік – відбувається незаконний референдум в Криму, для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Трохим, Павло, Денис.