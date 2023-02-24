У Києві оголошено штормове попередження
Синоптики попереджають про погіршення погоди
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 лютого в Києві очікуються пориви вітру, 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, пориви вітру, 15-20 м/с, утримаються у столиці також удень 25 лютого.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
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