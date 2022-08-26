Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Близько 5 тис. прихильників Московського патріархату прямують з прощею до Почаївської лаври

Тернопільські депутати закликають заборонити діяльність Московського патріархату на законодавчому рівні

На сесії Тернопільської обласної ради 48 депутатів одноголосно звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Суспільне».

У зверненні до парламенту депутати Тернопільської облради, визнали Українську православну церкву Московського патріархату ворожою Україні. Депутати звернулися з проханням, врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ МП.

Також депутати звернулися до Міністерства юстиції з закликом надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

Як відомо, сьогодні, 26 серпня, декілька десятків людей зібралися під будівлею Тернопільською обласної державної адміністрації на мітинг. Вони вийшли на акцію, щоб депутати на сесії підтримали петицію про заборону Української православної церкви на Тернопільщині.

Нагадаємо, що попри заборону на масові заходи, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою до Свято-Почаївської Успенської лаври в Почаєві.

Місцеві священники та прихожани просили владу вжити необхідних заходів, щоб зупинити ходу, однак ре, мешканцям Тернопільщини довелося самотужки виганяти московських прихильників з низки міст регіону.