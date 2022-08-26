Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
Близько 5 тис. прихильників Московського патріархату прямують з прощею до Почаївської лаври
фото з відкритих джерел

Тернопільські депутати закликають заборонити діяльність Московського патріархату на законодавчому рівні

На сесії Тернопільської обласної ради 48 депутатів одноголосно звернулися до Верховної Ради з проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє «Суспільне». 

У зверненні до парламенту депутати Тернопільської облради, визнали Українську православну церкву Московського патріархату ворожою Україні. Депутати звернулися з проханням, врегулювати (заборонити) на законодавчому рівні діяльність УПЦ МП.

Також депутати звернулися до Міністерства юстиції з закликом надати право державним реєстраторам релігійних організацій обласних державних адміністрацій проводити державну реєстрацію юридичних осіб – релігійних організацій незалежно від їх територіального розташування.

Як відомо, сьогодні, 26 серпня, декілька десятків людей зібралися під будівлею Тернопільською обласної державної адміністрації на мітинг. Вони вийшли на акцію, щоб депутати на сесії підтримали петицію про заборону Української православної церкви на Тернопільщині.

Нагадаємо, що попри заборону на масові заходи, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою до Свято-Почаївської Успенської лаври в Почаєві.

Місцеві священники та прихожани просили владу вжити необхідних заходів, щоб зупинити ходу, однак ре, мешканцям Тернопільщини довелося самотужки виганяти московських прихильників з низки міст регіону. 

Читайте також: 

Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Тернопільщина

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Микола Данилевич впевнений, що УПЦ МП не несе відповідальності за початок війни
Представник Московської церкви пояснив, хто винен у війні з Росією. Мережа шокована
21 серпня, 19:17
Хресна хода Московського патріархату прямує до Почаївської лаври
«До пекла, там ваше місце»: Як Тернопільщина перекривала ходу Московської церкви (відео)
Вчора, 16:50
Учасники мітингу вимагають заборони Московського патріархату
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
Сьогодні, 11:24

Суспільство

«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату
«Чому не на війні?» Як соцмережі відреагували на ходу Московського патріархату
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
Скандал з ходою московської церкви: Тернопільська облрада звернулась до парламенту
Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць
Вишнева, Грушева, Сонячна. Українці у мережі сперечаються через назви вулиць
Олександр Цюпак. Історія танкіста, який зупиняв окупантів під Києвом
Олександр Цюпак. Історія танкіста, який зупиняв окупантів під Києвом
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
У центрі Львова обвалився житловий будинок (фото)
У центрі Львова обвалився житловий будинок (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Рішення Путіна божевільні: експерт спрогнозував терміни ганебної поразки РФ
56K
Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа
53K
Чи піде Путін на повну мобілізацію? Аналітики ISW дали відповідь
28K
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини
19K
«Мішки для трупів купіть». Міноборони покепкувало з указу Путіна про збільшення армії
19K
Розвідка повідомила про початок переломного моменту війни

Новини

Міноборони нагадало українцям, що заборонено писати в мережі під час війни
Сьогодні, 12:27
Окупанти зосередили зусилля на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Вчора, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Вчора, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Вчора, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:13

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту