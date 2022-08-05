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До яких церков ходять українці: результати опитування

Надія Клочко
glavcom.ua
До яких церков ходять українці: результати опитування
Більше половини українців є вірянами ПЦУ
фото з відкритих джерел

В Україні зросла кількість людей, які ідентифікують себе з Православною Церквою України

72% українців вважають себе православними, при цьому більшість із них ідентифікують себе з Православною Церквою України (ПЦУ). Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Як зазначають соціологи, ідентифікують себе з Православною Церквою України 54% опитаних і лише 4% – з УПЦ Московського патріархату. Ще 14% учасників опитування вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату.

Порівняно з 2021 роком, частка тих, хто ідентифікує себе з Православною Церквою України, зросла з 42% до 54%. Натомість з 18% до 4% знизилася частка тих, хто ідентифікує себе з Українською Православною Церквою Московського патріархату.

Після православ’я найбільше респондентів ідентифікували себе як атеїстів (10%) і греко-католиків (8%). Інші релігії та конфесії називалися рідше.

До яких церков ходять українці: результати опитування фото 1

У всіх регіонах найбільше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також – саме з Православною Церквою України (від 59% у центрі до 42% на сході). З УПЦ МП ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону, при цьому навіть на сході і півдні – лише 5-6%. Водночас із заходу на схід з 6% до 26% зростає частка тих, хто вважає себе православним, але не зараховує до жодного патріархату.

До яких церков ходять українці: результати опитування фото 2

Також із заходу на схід з 4% до 17% зростає частка атеїстів.

Серед усіх лінгво-етнічних категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Навіть серед російськомовних українців 36% зараховують себе до саме ПЦУ, у той час, як до УПЦ-МП – 13%.

До яких церков ходять українці: результати опитування фото 3

Серед усіх вікових категорій також найбільше тих, хто ідентифікує себе з ПЦУ. При цьому для вікових категорій 30+ років це більше половини, у той час, як для категорії 18-29 років – дещо менше половини.

До яких церков ходять українці: результати опитування фото 4

Серед більш молодих людей більше атеїстів – 22% серед 18-29 річних. Серед 30-39 річних їх уже 12%, а в старших вікових категоріях – ще менше.

Опитування було проведено 6-20 липня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 дорослих респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Респондентами були громадяни України, які на момент опитування проживали на території України у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше. До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

Також раніше стало відомо, що Українська Церква Християн Віри Євангельської розпочинає українізацію церковних громад в областях.

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Теги: церква православна церква Українська православна церква Російська православна церква в Україні соцопитування

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