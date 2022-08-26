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Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест
Учасники мітингу вимагають заборони Московського патріархату
фото: ternopoliany.te.ua

Тисячі прихильників Московського патріархату уже майже тиждень ідуть з прощею до Почаївської лаври

Вранці 26 серпня під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації зібралися мітингувальники, які вимагають зупинити хресну ходу Московського патріархату. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Активісти вважають, що Московський патріархат є прямим спонсором війни та просять заборонити російську церкву на території міста та області загалом. На акцію протесту вийшло близько двох десятків людей.

Також активісти обурені багатотисячною пішою ходою вірян Московського патріархату, яка нещодавно пройшла по території нашої області. Мітингувальники вказують на бездіяльність влади, яка не зупинила це дійство.

«Я проти того, щоб в Тернополі та області існували всі церкви московського патріархату. Пройшло 6 місяців відколи почалася війна, а вони є. Я не проти людей, які моляться, вірять в цю церкву, але я проти, щоб нас що-небудь пов'язувало з Росією, країною-агресором, яка вбиває наших людей. Я розумію, що цей законопроєкт повинна ухвалити Верховна Рада, але це можна якось вирішити на рівні міста, закрити цю церкву на період воєнних дій», – зазначила одна з учасниць заходу.

Скандал навколо хресної ходи московського патріархату викликав також жваву дискусію серед українців у соцмережах. Зокрема, у мережа наголошують серед учасників ходи були люди, які несли російські триколори, тому такі заходи є питанням національної безпеки України.

«Коли громада розуміє, що це не питання церкви і віри, а питання безпеки і виживання країни. Просто приклад», – написав народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв, коментуючи інформацію про те, що жителі Волочиська на Хмельниччині не пустили прихильників московської церкви на територію своєї громади.

Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест фото 1

Політолог Олексій Голубуцький висловив своє незадоволення тим, що паломники російської церкви вже майже тиждень «йдуть тиловими областями України» до Почаївської лаври, а з боку правоохоронців немає належної реакції.

«Чим хороший рік війни – так це тим, що перестали забороняти хороші речі: от, наприклад, 5-6 тисяч «паломників» РПЦ цілком собі спокійно вже практично тиждень йдуть тиловими областями України до Почаївської лаври.

Щоправда, міськради Волочиська і кількох інших містечок їх не пустили до себе – громадяни надто обурювались. І голова Вінницької ОВА Сергій Борзов чогось не погодився їх пускати. І голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій не зрозумів духовної висоти моменту, навіть звернувся до СБУ. Але СБУ подивилась на яскраві стрічки на іконах і хрестах, дала експертний висновок «це не триколори» - і більше жодних претензій до прочан не має … Коротше, висока в нас на території духовність, організована: прямо під час масованих ракетних обстрілів рухається колонами по 5-6 тисяч незахищеними тилами», – написав він.

Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест фото 2

У мережі також звертаються увагу, що у колонах «паломників» є багато молодих чоловіків. 

Скандальна хода Московського патріархату: жителі Тернополя вийшли на протест фото 3

Нагадаємо, що попри заборону на масові заходи, близько п’яти тисяч паломників вирушили хресною ходою до Свято-Почаївської Успенської лаври в Почаєві.

Місцеві священники та прихожани просили владу вжити необхідних заходів, щоб зупинити ходу, однак ре, мешканцям Тернопільщини довелося самотужки виганяти московських прихильників з низки міст регіону. 

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Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква Тернопільщина

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