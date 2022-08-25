«До пекла, там ваше місце»: Як Тернопільщина перекривала ходу Московської церкви (відео)

Багатотисячна хода прихильників Московського патріархату зустріла спротив жителів Тернопільщини

Попри заборони на масові зібрання під час воєнного стану, а також звернення місцевої влади до поліції, на Тернопільщині не вдається зупинити хресну ходу прихильників церкви Московського патріархату (МП), які здійснюють прощу до Почаєва. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Після низки звернень до влади та поліції, які не дали очікуваної реакції, жителі Тернопільщини вирішили зупинити ходу власними силами. На відео, оприлюдненому у мережі, видно, як у селищі Підволочиськ на Тернопільщині місцеві жителі зупиняють ходу прихильників Московського патріархату, що рухаються до Почаєва. Також хода Московського патріархату зустріла спротив і в інших містах Тернопільщини.

Прихильники Московського патріархату кричали – «Христос воскрес», «воістину воскрес», натомість жителі Підволочиська вигукували «Слава Україні», «Героям слава», а також «Геть московського попа», «До пекла, там ваше місце».

У колоні видно здорових молодих чоловіків, жінок із маленькими дітьми, яких везуть у колясках у 30-градусну спеку, закутаними у хустки, та старців, а також священників Московського патріархату.

Зазначимо, що представники місцевої влади зверталися до правоохоронців із закликом зупинити багатотисячну хресну ходу. Так, 22 серпня голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко звернувся з листами до голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, начальника поліції Тернопільщини Олександра Богомола та тимчасово виконуючого обов’язки начальника СБУ у Тернопільській області Дем’янчука. У листі Головко просив вжити усіх необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прибічниками та прихожанами Православної церкви Московського патріархату. Однак реакції від правоохоронців на звернення не було. Більше того, за даними ЗМІ, ходу прихильників МП очолював полковник поліції з Хмельницької області – Юрій Данілков.

22 серпня отець Збаразького благочиння Святослав Швець звернувся до усіх небайдужих з проханням зупинити багатотисячну ходу вірян МП та не допустити, щоб вони зайшли на територію Тернопільської області.

У Тернопільській обласній військовій адміністрації кажуть, що проведення цього масового заходу не дозволяли.

«Є рішення Ради оборони Тернопільщини від 26 липня, яке доведено до відома всім релігійним організаціям, в тому числі і керівництву Почаївської лаври. В ньому йдеться про те, що керівникам релігійних організацій потрібно завчасно інформувати обласну військову адміністрацію та Головне управління Національної поліції області про наміри проведення релігійних обрядів із значною кількістю учасників. Свято-Успенська Почаївська лавра не зверталася до військової адміністрації про такий дозвіл на проведення обряду з великою кількістю людей», – зазначила речниця Тернопільської обласної військової адміністрації Ганна Василенко.

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За словами представниці Василенко, обласна військова адміністрація вирішити ситуацію не може. Тут втрутитися має поліція.

Паломники рухаються кількома колонами різними за розміром. Одна з них налічує близько тисячі осіб, проте є ще більші від неї, повідомили в відділі комунікації поліції Тернопільської області. Однак вплинути на них правоохоронці не можуть.

«Працівники поліції зверталися до одного з головних цієї ходи та попередили про те, що такий рух у воєнний час заборонений. Про це йдеться у рішенні Ради оборони Тернопільської області від 26 липня: «під час здійснення релігійних обрядів уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом», – пояснив заступник начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції Тернопільської області Андрій Василик.

За його словами, хода відбувається без офіційного організатора чи організації, ці люди просто йдуть самостійно. Відтак у поліції немає підстав перевіряти у них документи. На сьогодні працівники поліції забезпечують безпеку дорожнього руху під час ходи цієї колони. Також стежать за охороною публічного порядку та безпеки.

Нагадаємо, 22 серпня на Хмельниччині відбувалася масштабна хресна хода до Почаївської лаври, яка належить до УПЦ МП. Паломники планували зайти на територію Волочиської територіальної громади, однак мешканці Волочиська прийняли рішення заборонити проходити учасникам події містом.