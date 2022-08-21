Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ

Онуфрій не закликав рашистських полонених покаятися за вчинені злочини, а, навпаки, побажав їм Божої охорони

Очільник московської церкви в Україні побажав окупантам Божої охорони

Православна церква України розкритикувала заяви керівника української філії Російської православної церкви Онуфрія, зроблені ним під час зустрічі із полоненими окупантами. Про це заявив речник Священного Синоду ПЦУ, єпископ Євстратій (Зоря).

Єпископ Євстратій зазначив, що позиція Онуфрія щодо російсько-української війни, висловлена ним фразою «вийшло так, як вийшло» – схожа на виправдання перед рашистами, мовляв, «не з квітами вас зустріли, а ось як, вибачайте».

Крім того, ПЦУ обурило побажання очільника української філії московської церкви полоненим рашистам – «щоб Бог охороняв вас, усіх людей, які перебувають на полі битви». Євстратій звернув увагу, що Онуфрій не засудив зло, яке принесли окупанти на українську землю, не закликав їх покаятися за убивства і руйнування, а навпаки, побажав їм Божої охорони.

Також речник Священного Синоду ПЦУ наголосив, що слова керівника «УПЦ (МП)» про «війну народів, які вийшли з одної купелі Хрещення, між собою» є фактично кремлівським наративом, заявою про «громадянську війну», яку просуває Росія.

Євстратій (Зоря) зазначив, що риторика Онуфрія «урівнює дві сторони, як нібито однаково винні, чи однаково невинні». А усі слова про Росію, навіть після початку повномасштабної війни, є максимально обтічними та розпливчатими: «За все хороше та проти всього поганого».

Нагадаємо, що очільник «Української православної церкви (Московського патріархату)» Онуфрій зустрівся із полоненими російськими військовими.