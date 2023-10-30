У Києві зафіксовано погодний рекорд

28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год)

У столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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«За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня», – ідеться у повідомленні.

Попереднє максимальне значення для цього дня зареєстроване у 1969 році.

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Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, в Україні вирувала негода, внаслідок якої загинуло четверо людей. Окрім того, сильний вітер повалив сотні дерев та знеструмив багато населених пунктів. У Києві, зокрема, також пошкодив найбільший прапор України, а на Рівненщині – Дубенський замок.

До слова, у понеділок, 30 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря підніметься до +15-20°C, а на південному сході досягне +20-24°C.