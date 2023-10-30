Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня

В усіх областях 30 жовтня передбачається суха погода без опадів

У понеділок, 30 жовтня, в Україні очікується тепла погода, Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Протягом дня температура повітря підніметься до +15-20°C, а на південному сході досягне +20-24°C.

Як зазначає синоптикиня, понеділок буде під впливом східного антициклону, тому в усіх областях 30 жовтня передбачається суха погода без опадів.

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«30 жовтня знову передбачається посилення вітру, проте такої потужності, як вчора – навряд. Пориви можуть місцями досягати 15-20 метрів за секунду. Напрямок – південно-західний», – зазначила вона.

«Південно-західні його пориви місцями становитимуть хоча й легші, проте штормові 15-18 метрів за секунду. Не хвилюйтеся, але свій дорогоцінний автомобіль все ж паркуйте з розумом. Осінні погодні процеси іноді не сприятливі для людського комфорту, проте будь-яка зміна, зокрема і сезонна, супроводжується бурхливими процесами. Тому не дивуємося осені, яка щороку приходить із дощами, похолоданням та сильним вітром. Така її законна природа», – додала Діденко.

У Києві також очікується тепла погода, вдень до +18°C. Дощу не буде, а ось вітер знову посилиться.