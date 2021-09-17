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    SkyUp запускає новий рейс в Емірати

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    SkyUp у жовтні почне літати до емірату Рас-ель-Хайма - SkyUp запускає новий рейс в Емірати
    SkyUp у жовтні почне літати до емірату Рас-ель-Хайма
    фото з відкритих джерел

    Перший політ запланований на 23 жовтня

    Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма (Об'єднані Арабські Емірати). Перший політ запланований на 23 жовтня, повідомляє пресслужба компанії.

    Спочатку Вильоти заплановані щосуботи, а з 22 грудня також будуть виконуватися і щосереди.

    Відзначимо, що Рас-ель-Хайма-емірат на півночі ОАЕ, що виходить до узбережжя Перської затоки.

    При реєстрації на рейс в ОАЕ необхідно буде надати:

    • поліс Міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних з лікуванням Covid-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;
    • заповнений англійською мовою і роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативний результат Covid-19, який повинен бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття в ОАЕ, а також наданий тільки акредитованими в Україні медичними установами.

    Після прибуття в ОАЕ необхідно пройти ще один тест на Covid-19, який робиться безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток Alhosn і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоров'я ОАЕ. Результат тесту надійдуть у вигляді смс-повідомлення протягом 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.

    Також SkyUp запускає рейси із Києва до Мадрида.

    Крім того, 23 вересня авіакомпанія запустить рейси за маршрутом Київ - Прага - Київ.

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    Теги: Київ політ літак авіаперевезення ОАЕ SkyUp
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    SkyUp запускає новий рейс в Емірати