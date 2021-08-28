  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місця заздалегідь для деяких пасажирів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія внесла зміни до одного із найдешевших тарифів - SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місця заздалегідь для деяких пасажирів
    Компанія внесла зміни до одного із найдешевших тарифів
    Фото з відкритих джерел

    Лоукостер прибрав із найдешевшого тарифу з включеним багажем Standard можливість попередньо вибирати місця

    Лоукостер SkyUp вніс зміни до тарифу з включеним багажем Standard з можливістю вибирати місця заздалегідь. Про це повідомляє avianews.com.

    Що змінили

    Раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах.

    Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна.

    Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

    За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту.

    Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

    Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

    Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Теги: політ SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місця заздалегідь для деяких пасажирів