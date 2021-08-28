SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місця заздалегідь для деяких пасажирів

Лоукостер прибрав із найдешевшого тарифу з включеним багажем Standard можливість попередньо вибирати місця

Лоукостер SkyUp вніс зміни до тарифу з включеним багажем Standard з можливістю вибирати місця заздалегідь. Про це повідомляє avianews.com.

Що змінили

Раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах.

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна.

Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».