SkyUp запускає новий рейс до Чехії

Перший переліт запланований на 23 вересня

Авіакомпанія SkyUp 23 вересня запустить рейси за маршрутом Київ - Прага - Київ. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Квитки вже доступні на сайті компанії:

Київ – Прага: від 1 495 грн

Прага – Київ: від 1 494 грн

Для в’їзду українцям потрібно мати Covid-сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у «Дії» з QR-кодом або виданий у країні ЄС.

Також перед в’їздом потрібно обов’язково заповнити в’їзний формуляр.

Вичерпна інформація щодо вимог для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Відзначимо, що SkyUp скасував можливість безкоштовного вибору місця заздалегідь для деяких пасажирів.

Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від $ 6 до $ 21 в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна. Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp Airlines відновить польоти з Києва до Танзанії на острів Занзібар. Перший рейс заплановано на 23 жовтня 2021 року.

Спершу рейси заплановані двічі на тиждень – щосереди й суботи, а з нового року частота збільшиться до чотирьох на тиждень.

Також із 1 вересня до України почне літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Бориспіль».