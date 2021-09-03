На ринку перельотів Київ-Москва заміна. Хто успадкує бізнес «Белавіа» в Україні?

З 2015 року пряме авіасполучення між Україною і Росією припинено

Flyone продає квитки на рейс Київ-Москва за ціною від 141 євро

Молдавський лоукостер Flyone відкрив продаж авіаквитків на рейси між Києвом і Москвою з короткими пересадками в Кишиневі. Про це повідомляє avianews.com

Авіакомпанія має намір запустити власні регулярні рейси Київ-Кишинів з 1 листопада з частотою чотири рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і неділях.

Новий маршрут в Україну ідеально стикується з власними рейсами Flyone з Кишинева в московський аеропорт «Внуково». Наприклад, шлях з урахуванням годинної пересадки в столиці Молдови займає 3 години 50 хвилин з Києва в Москву і 3 години 40 хвилин з Москви до Києва.

Розклад передбачає вильоти з Києва о 04:00 і приліт у «Внуково» о 08:50. Вильоти з Москви виконуються в 00:20 з прибуттям в Україну о 03:00.

Flyone продає єдині квитки на маршрут Київ-Москва за ціною від 141 євро, на маршрут Москва-Київ – від 98 євро. Найдешевший тариф Standard включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 40х30х20см. За 20 євро з собою в салон можна взяти ще невелику валізу з габаритами до 50х40х25 см і вагою до 10 кг .

З 2015 року пряме авіасполучення між Україною і Росією припинено. З того моменту переміщатися між країнами можна було по залізниці або автотранспортом. Залізничне сполучення між країнами припинилося в 2020 році.

Нагадаємо, із 1 вересня до України почав літати ще один європейський лоукостер. Йдеться про авіакомпанію Eurowings – дочірній підрозділ німецької Lufthansa.

Також, український лоукостер SkyUp Airlines запускає новий авіарейс з Києва до польського міста Лодзь. Перший переліт запланований на 20 вересня.

Читайте також: Закриття авіасполучення з Білоруссю: яких збитків зазнає Україна