МОЗ оприлюднив свіжу карантинну мапу України

До «червоної» зони епідемічної небезпеки належить шість областей

Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Донецькій областях

Станом на 25 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки відносяться шість регіонів, у «жовтій» зоні епіднебезпеки перебувають чотири області, решта – «помаранчева» зона. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 25 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки належить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська області.

У «жовтій» зоні епіднебезпеки – Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Решта регіонів перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки.

Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області – 1141 на 100 тис. населення, Сумській області – 1081 та Луганській області – 1066. Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Донецькій областях.

Найвищий рівень завантаженості ліжок з киснем в Донецькій – 88,3%, Запорізькій – 83,3% та Сумській областях – 80,1%.

(графіка: МОЗ)

До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

Нагадаємо, Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення.