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    МОЗ оприлюднив свіжу карантинну мапу України

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    До&nbsp;&laquo;червоної&raquo; зони епідемічної небезпеки належить шість областей - МОЗ оприлюднив свіжу карантинну мапу України
    До «червоної» зони епідемічної небезпеки належить шість областей
    фото: glavcom.ua

    Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Донецькій областях

    Станом на 25 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки відносяться шість регіонів, у «жовтій» зоні епіднебезпеки перебувають чотири області, решта – «помаранчева» зона. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Так, станом на 25 жовтня до «червоної» зони епідемічної небезпеки належить Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська області.

    У «жовтій» зоні епіднебезпеки – Вінницька, Закарпатська, Кіровоградська та Полтавська області. Решта регіонів перебувають в «помаранчевій» зоні епіднебезпеки.

    Найвищий рівень захворюваності в Херсонській області – 1141 на 100 тис. населення, Сумській області – 1081 та Луганській області – 1066. Найвищий рівень госпіталізацій в Херсонській, Житомирській, Запорізькій та Донецькій областях.

    Найвищий рівень завантаженості ліжок з киснем в Донецькій – 88,3%, Запорізькій – 83,3% та Сумській областях – 80,1%.

    (графіка: МОЗ)

    До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

    Нагадаємо, Запорізька область ввела обмеження на внутрішні перевезення.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Херсонщина Україна Запорізька область карантин населення коронавірус
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    МОЗ оприлюднив свіжу карантинну мапу України