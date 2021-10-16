Стало відомо, скільки медиків та педагогів уже вакциновані

В Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медиків та 85% освітян – Ляшко

В Україні однією дозою вже вакцинувалися 90% медичних працівників та 85% освітян. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше ніж 85% зробили», – заявив Ляшко.

Він зазначив, що є випадки шахрайства, видачі підробних сертифікатів про вакцинацію серед лікарів, але вони поодинокі. І вже є результати спецоперацій, які проводить Нацполіція України, СБУ, розпочинаються кримінальні справи — лікарів, які видавали підробні сертифікати, відсторонюють від роботи, є факти звільнення.

Ляшко наголосив, що вакцина в Україні ефективна, безпечна і захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу хвороби.

Міністр навів приклад Великої Британії, Данії, Німеччини, де завдяки високому рівню вакцинації вже відмовляються від карантинних обмежень. Адже попри великі цифри інфікованих, в цих країнах немає госпіталізації, немає навантаження на систему охорони здоров’я, і коронавірус переходить у звичайне сезонне захворювання.

Нагадаємо, на території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні. Однією з причин високої захворюваності розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко вважає низький рівень вакцинації.

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