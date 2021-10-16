  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Херсонщина у «червоній» зоні. Область відзвітувала про темпи вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Херсонщині&nbsp;повністю вакциновано приблизно 156 тис. осіб, це 20% населення області - Херсонщина у «червоній» зоні. Область відзвітувала про темпи вакцинації
    На Херсонщині повністю вакциновано приблизно 156 тис. осіб, це 20% населення області
    Фото: khoda.gov.ua

    На Херсонщині дві дози вакцини отримали 20% мешканців

    На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні. Однією з причин високої захворюваності розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко вважає низький рівень вакцинації. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Так, за словами Миколи Якименка, повністю вакциновано приблизно 156 тис. осіб. Першу дозу отримали близько 200 тис. людей. В області проживає 1 млн 37 тис. людей.

    «Нині в області заповнені 70% ліжок у лікарнях, відведених для пацієнтів з Covid-19. Всього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п’ятницю, 15 жовтня було зайнято 1281 ліжко», – сказав заступник голови облдержадміністрації.

    Раніше глава протипандемічного штабу пояснив, чим викликаний сплеск хвороби в Херсонській області.

    Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

    Крім того, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

    Читайте також:


    Теги: місцева влада Херсонщина хвороби вакцинація влада ліжко час вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Херсонщина у «червоній» зоні. Область відзвітувала про темпи вакцинації