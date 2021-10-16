Херсонщина у «червоній» зоні. Область відзвітувала про темпи вакцинації

На Херсонщині дві дози вакцини отримали 20% мешканців

На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Сovid-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні. Однією з причин високої захворюваності розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко вважає низький рівень вакцинації. Про це він розповів у інтерв’ю «Главкому».

Так, за словами Миколи Якименка, повністю вакциновано приблизно 156 тис. осіб. Першу дозу отримали близько 200 тис. людей. В області проживає 1 млн 37 тис. людей.

«Нині в області заповнені 70% ліжок у лікарнях, відведених для пацієнтів з Covid-19. Всього в області розгорнуто 2006 ліжок для пацієнтів з цією хворобою. Станом на п’ятницю, 15 жовтня було зайнято 1281 ліжко», – сказав заступник голови облдержадміністрації.

Раніше глава протипандемічного штабу пояснив, чим викликаний сплеск хвороби в Херсонській області.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Крім того, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.



