За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус
95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, – наголосив МОЗ
За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 14,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб, летальних випадків – 330, одужало – 4,6 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – майже 2,8 млн осіб;
- одужало – 2,3 млн осіб;
- летальних випадків – 64,2 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.
МОЗ додає, що за минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень. Напередодні, 24 жовтня, 101.,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 75,2 тис. людей, повністю імунізовані – 26 тис. людей.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 8,9 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 7 млн. Загалом проведено 15,9 млн щеплень.
«95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані», – наголосив МОЗ.
До слова, вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.
Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.
Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.