За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус

За минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб з Covid-19

95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, – наголосив МОЗ

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 14,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб, летальних випадків – 330, одужало – 4,6 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 2,8 млн осіб;

одужало – 2,3 млн осіб;

летальних випадків – 64,2 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.

МОЗ додає, що за минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень. Напередодні, 24 жовтня, 101.,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 75,2 тис. людей, повністю імунізовані – 26 тис. людей.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 8,9 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 7 млн. Загалом проведено 15,9 млн щеплень.

«95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані», – наголосив МОЗ.

До слова, вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.