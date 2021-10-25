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    За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус

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    За минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб з Covid-19 - За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус
    За минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб з Covid-19
    фото: glavcom.ua

    95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, – наголосив МОЗ

    За минулу добу, 24 жовтня, в Україні зафіксовано 14,6 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 999, медпрацівників – 173). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано майже 4 тисячі осіб, летальних випадків – 330, одужало – 4,6 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – майже 2,8 млн осіб;
    • одужало – 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 64,2 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 14 млн.

    МОЗ додає, що за минулий тиждень зроблено понад 1,5 млн щеплень. Напередодні, 24 жовтня, 101.,3 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 75,2 тис. людей, повністю імунізовані – 26 тис. людей.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 8,9 млн осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 7 млн. Загалом проведено 15,9 млн щеплень.

    «95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані», – наголосив МОЗ.

    До слова, вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.

    Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

    Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак: У багатьох пацієнтів з Covid-19 є психічні розлади
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус