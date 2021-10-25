Секретар РНБО не вірить у версію походження Covid-19 від кажана

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що за походженням коронавірусу стоїть людина

Данілов оцінив, коли може закінчитися пандемія

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов думає, що за походженням коронавірусу у світі стоїть людина. Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан», – заявив Данілов.

Також він оцінив, коли може закінчитися пандемія.

«Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19.

До слова, За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

Також вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.