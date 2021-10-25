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    Секретар РНБО не вірить у версію походження Covid-19 від кажана

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    Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що за походженням коронавірусу стоїть людина - Секретар РНБО не вірить у версію походження Covid-19 від кажана

    Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що за походженням коронавірусу стоїть людина

    фото: president.gov.ua

    Данілов оцінив, коли може закінчитися пандемія

    Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов думає, що за походженням коронавірусу у світі стоїть людина. Про це він сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

    «Моя думка – за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан», – заявив Данілов.

    Також він оцінив, коли може закінчитися пандемія.

    «Світ вважає, що вона закінчиться до наступного літа. Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися», – додав секретар РНБО.

    Нагадаємо, ВООЗ планує відновити розслідування походження Covid-19.

    До слова, За добу в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

    Також вчені назвали категорію людей, які ризикують померти від Covid-19 навіть після щеплення.

    Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький розповів, що у пацієнтів з «Дельта» штамом коронавірусу нерідко з’являється бактерійна інфекція, яка важко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами.

    Також нещодавно психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19, яку восени розпізнати важче, ніж в інші пори року.

    Читайте також інтерв'ю: Керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак: У багатьох пацієнтів з Covid-19 є психічні розлади
    Теги: РНБО епідемія інфекція Олексій Данілов коронавірус
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    Секретар РНБО не вірить у версію походження Covid-19 від кажана