Херсонщина у «червоній» зоні. Глава протипандемічного штабу пояснив, чим викликаний сплеск хвороби в області

Микола Якименко: «Є два пояснення зростання хворих на Covid-19»

На території Херсонщини із 15 жовтня набрали чинності обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення СOVID-19. Цей регіон «перефарбувався» першим в Україні, хоча під час попередніх хвиль демонстрував невисоку захворюваність. Тоді лідирували області Західної України. Чому так трапилося, в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), заступник голови облдержадміністрації Микола Якименко.

«Пояснення дуже просте. Перш за все, тому що мешканці областей Західної України за час перших двох хвиль Covid-19 уже перехворіли. У людей сформувався імунітет. По-друге, рівень вакцинації. Подивіться на Київ, він раніше був серед лідерів, палав. Але місто має хороші показники з вакцинації. На жаль, мешканці нашої області не дуже добре сприйняли необхідність вакцинуватися, тому кампанія зі щеплення не дуже успішна. Окрім того, ми точно знаємо, що з тимчасово окупованого Криму заноситься вірус, адже там є сплеск захворюваності. Щоденний потік людей по двох пропускних пунктах «Каланчак» і «Чонгар» становить дві тисячі», – пояснив Микола Якименко.

Попри це, за словами заступника голови облдержадміністрації, припиняти переміщення людей з тимчасово окупованого Криму наразі не планують. Навпаки, закликають громадян, котрі перебувають на території півострова, аби вони прибували на підконтрольну Україні територію та отримували вакцину.

«У нас велика кількість вакцини є, яка може їм допомогти вижити на тимчасово окупованій території. Є CoronaVac, Pfizer, Covishield», – сказав Якименко.

Нагадаємо, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.



