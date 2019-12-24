«Слуги народу» тепер себе називають соціалістами



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Євгенія Кравчук відзначає, що у команді Зеленського розуміють, «що зараз є багато соціально незахищених людей, які без допомоги держави не зможуть нормально жити»

«Ми швидше соціал-ліберали, але…», - говорить заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» в інтерв’ю «Главкому» сказала, що ідеологія президентської команди будується на тому, що «стосується людини і її потреб».

Як пояснила Кравчук, краще назвати це не ідеологією, а «принципами, на яких має базуватися робота Кабміну, парламенту і президента».

«Якщо підходити суто політологічно, то ми швидше соціал-ліберали. Бо ми не є лібералами в повному сенсі цього слова. У питаннях економіки, дерегуляції, приватизації ми дотримуємося ліберальної моделі», - говорить «слуга народу».

Водночас, Кравчук відзначає, що у команді Зеленського розуміють, «що зараз є багато соціально незахищених людей, які без допомоги держави не зможуть нормально жити». «До певної міри нам доводиться бути навіть соціалістами. Але все повинно мати межу і застосовуватися з розумом», - підкреслює заступник голови фракції «Слуга народу».

Як повідомлялося, 19 грудня прем’єрміністр Олексій Гончарук визнав, що грошей на всіх не вистачить.

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