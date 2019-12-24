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    Суспільство

    «Слуги народу» тепер себе називають соціалістами

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    Євгенія&nbsp;Кравчук відзначає, що у команді Зеленського розуміють, &laquo;що зараз є багато соціально незахищених людей, які без допомоги держави не зможуть нормально жити&raquo; - «Слуги народу» тепер себе називають соціалістами
    Євгенія Кравчук відзначає, що у команді Зеленського розуміють, «що зараз є багато соціально незахищених людей, які без допомоги держави не зможуть нормально жити»

    «Ми швидше соціал-ліберали, але…», - говорить заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

    Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» в інтерв’ю «Главкому» сказала, що ідеологія президентської команди будується на тому, що «стосується людини і її потреб».

    Як пояснила Кравчук, краще назвати це не ідеологією, а «принципами, на яких має базуватися робота Кабміну, парламенту і президента».

    «Якщо підходити суто політологічно, то ми швидше соціал-ліберали. Бо ми не є лібералами в повному сенсі цього слова. У питаннях економіки, дерегуляції, приватизації ми дотримуємося ліберальної моделі», - говорить «слуга народу».

    Водночас, Кравчук відзначає, що у команді Зеленського розуміють, «що зараз є багато соціально незахищених людей, які без допомоги держави не зможуть нормально жити». «До певної міри нам доводиться бути навіть соціалістами. Але все повинно мати межу і застосовуватися з розумом», - підкреслює заступник голови фракції «Слуга народу».

    Як повідомлялося, 19 грудня прем’єрміністр Олексій Гончарук визнав, що грошей на всіх не вистачить. 

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