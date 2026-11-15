Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха

Навесні 2022-го Малі повернувся із Франції в Україну і пішов воювати проти російських загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Браха.

Кулеметник Євгеній Брах, псведо Малі, загинув 21 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання під містом Енергодар Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Євгеній народився в селищі Машівка Полтавської області. Дитинство провів у селі Селещина. Після дев'ятого класу вступив до Полтавського технікуму харчових технологій, де опанував фах майстра з налагодження й запуску холодильних установок. Потім навчався у Національному університеті харчових технологій. Брав участь у Революції Гідності. Вуз не закінчив, а поїхав вчитися до Польщі. Це було лише приводом для здійснення одного із найзаповітніших бажань – вступити до Французького іноземного легіону. Євгеній успішно пройшов усі випробування.

У вересні 2015 року його прийняли до лав Збройних сил Франції. За час служби неодноразово був нагороджений відзнаками. Закінчив службу у вересні 2020 року у званні капрала. Перебував у резерві Французького іноземного легіону. Жив і працював у Франції. Вів власний ютуб-канал, був активним інстаграм-блогером.

Євгеній Браха у цивільному житті Фото: Інстаграм Євгенія Браха

На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Євгеній повернуся до України та став на захист Батьківщини. Вступив у добровольчий батальйон «Традиція та порядок». Влітку 2022-го проходив навчання у Великій Британії. Після цього був прийнятий на службу до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті був кулеметником. Брав участь у підготовці спецоперації на острові Зміїний.

На фронті Євгеній Браха був кулеметником фото: Інстаграм Євгенія Браха

«Брат. Воїн. Справжній. Душа. Патріот. Найкращий серед нас. Найкращий серед найкращих. Приклад для всіх. Ти завжди залишишся в наших серцях! Знов сумую! Побачимося в іншому місці!», – написав побратим Ігор Номан.

Євгеній Браха на фронті фото: Інстаграм Євгенія Браха

«Друже, дякую тобі за захист України і за те, що твій позитив завжди заряджав та підтримував мене, навіть у найскладніші моменти цієї клятої війни», – написав друг Ігор Чадюк.

Євгеній Браха з побратимами фото: Інстаграм Євгенія Браха

Посмертно захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Воїн не дожив 11 днів до свого 27-річчя фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Поховали воїна на Алеї Героїв Затуринського кладовища в Полтаві. В Євгенія залишилися батьки, сестра, кохана та син, який народився влітку 2022 року.

2023 року в місті Полтава перейменували Сонячний парк на парк «Сонячний» імені Євгенія Браха. 6 листопада 2025 року в ньому встановили стріткод – пам'ятну анотаційну дошку, присвячену військовослужбовцю.

У Селещинському ліцеї, де навчався герой, встановили меморіальну дошку фото: Селещинський ліцей

25 вересня 2023 на будівлі Селещинського ліцею, де навчався Євген Брах, розмістили меморіальну дошку.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.