Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха
Воїн не дожив 11 днів до свого 27-річчя
колаж: glavcom.ua

Навесні 2022-го Малі повернувся із Франції в Україну і пішов воювати проти російських загарбників

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Браха. 

Кулеметник Євгеній Брах, псведо Малі, загинув 21 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання під містом Енергодар Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Євгеній народився в селищі Машівка Полтавської області. Дитинство провів у селі Селещина. Після дев'ятого класу вступив до Полтавського технікуму харчових технологій, де опанував фах майстра з налагодження й запуску холодильних установок. Потім навчався у Національному університеті харчових технологій. Брав участь у Революції Гідності. Вуз не закінчив, а поїхав вчитися до Польщі. Це було лише приводом для здійснення одного із найзаповітніших бажань – вступити до Французького іноземного легіону. Євгеній успішно пройшов усі випробування.

У вересні 2015 року його прийняли до лав Збройних сил Франції. За час служби неодноразово був нагороджений відзнаками. Закінчив службу у вересні 2020 року у званні капрала. Перебував у резерві Французького іноземного легіону. Жив і працював у Франції. Вів власний ютуб-канал, був активним інстаграм-блогером

Євгеній Браха у цивільному житті
Євгеній Браха у цивільному житті
Фото: Інстаграм Євгенія Браха

На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Євгеній повернуся до України та став на захист Батьківщини. Вступив у добровольчий батальйон «Традиція та порядок». Влітку 2022-го проходив навчання у Великій Британії. Після цього був прийнятий на службу до лав Сил спеціальних операцій ЗСУ. На фронті був кулеметником. Брав участь у підготовці спецоперації на острові Зміїний.

На фронті Євгеній Браха був кулеметником
На фронті Євгеній Браха був кулеметником
фото: Інстаграм Євгенія Браха

«Брат. Воїн. Справжній. Душа. Патріот. Найкращий серед нас. Найкращий серед найкращих. Приклад для всіх. Ти завжди залишишся в наших серцях! Знов сумую! Побачимося в іншому місці!», – написав побратим Ігор Номан.

Євгеній Браха на фронті
Євгеній Браха на фронті
фото: Інстаграм Євгенія Браха

«Друже, дякую тобі за захист України і за те, що твій позитив завжди заряджав та підтримував мене, навіть у найскладніші моменти цієї клятої війни», – написав друг Ігор Чадюк.

Євгеній Браха з побратимами
Євгеній Браха з побратимами
фото: Інстаграм Євгенія Браха

Посмертно захисник нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

Воїн не дожив 11 днів до свого 27-річчя
Воїн не дожив 11 днів до свого 27-річчя
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Поховали воїна на Алеї Героїв Затуринського кладовища в Полтаві. В Євгенія залишилися батьки, сестра, кохана та син, який народився влітку 2022 року. 

2023 року в місті Полтава перейменували Сонячний парк на парк «Сонячний» імені Євгенія Браха. 6 листопада 2025 року в ньому встановили стріткод – пам'ятну анотаційну дошку, присвячену військовослужбовцю.

У Селещинському ліцеї, де навчався герой, встановили меморіальну дошку
У Селещинському ліцеї, де навчався герой, встановили меморіальну дошку
фото: Селещинський ліцей

25 вересня 2023 на будівлі Селещинського ліцею, де навчався Євген Брах, розмістили меморіальну дошку.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі
Зеленський: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру
9 листопада, 23:04
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Рекордні втрати окупантів за добу у 2026 році. Свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
9 листопада, 06:58
Ковальський підкреслив, що є  велика кількість слідчих дій, які треба провести
Детонація боєприпасів у селі Мила. Ковальський заявив про можливі нові підозри після експертиз
2 листопада, 16:38
Обійшлося без постраждалих
Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки
1 листопада, 08:32
Український лідер також відзначив роль військових у переговорному процесі з питання обміну розвідданими
Зеленський подякував Трампу за відновлення обміну розвідданими
28 жовтня, 10:07
Шанс для власної гри є
Переговори про мир: як Україна може змінити правила гри
26 жовтня, 12:22
СБУ та Нацполіція затримали рецидивістів, які на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
«Диверсійний шум»: СБУ зриває плани Кремля
20 жовтня, 18:28
Держсекретар США Марко Рубіо здивувався заяві Зеленського про розвіддані
Вашингтон заперечив слова Зеленського про призупинення розвідданих
19 жовтня, 08:33
«Українська бронетехніка» розповіла про проєкт медевакуаційних машин, який не пройшов погодження в Німеччині
Медичні авто для ЗСУ: український виробник повідомив про зрив проєкту з німцями
18 жовтня, 21:09

Суспільство

Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха
Служив у Французькому легіоні та готував операцію на острові Зміїний. Згадаймо Євгенія Браха
Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
Хто віддав Росії тактичну ядерну зброю: колишній перший заступник секретаря РНБО назвав прізвище
Сержант на один день пішов у СЗЧ: що вирішив суд
Сержант на один день пішов у СЗЧ: що вирішив суд
Родина збудувала замок у селі на Чернігівщині
Родина збудувала замок у селі на Чернігівщині
На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати
На Донеччині понад 1200 дітей у зоні примусової евакуації: що буде з родинами, які відмовляються виїжджати
Хасид, якого мобілізували в Україні, дав інтерв’ю. Історія отримала несподіваний поворот
Хасид, якого мобілізували в Україні, дав інтерв’ю. Історія отримала несподіваний поворот

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 09:31
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua