Зеленський подякував Трампу за відновлення обміну розвідданими

Президент підтвердив поновлення співпраці з американськими партнерами у сфері розвідки

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення обміну розвідувальними даними зі США. Він подякував американському президенту Дональду Трампу, військовим та всім, хто долучився до поновлення співпраці. Про це президент розповів на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Обмін розвідданими відновився. Ми вдячні американським партнерам – всім, хто це зробив: і Президенту Дональду Трампу, і військовим, і кожному, хто допомагав», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідувальною інформацією, якщо Київ не відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження українська делегація отримала під час переговорів у Маямі від представників Дональда Трампа.

Питання передачі розвідданих загострилося після російської атаки на Київ 12 жовтня, коли повітряну тривогу оголосили із затримкою. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від міжнародних партнерів попередження про запуск п'яти російських балістичних ракет. Фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов пояснив, що розвідувальні служби партнерів іноді не фіксують пуски ракет із комплексів С-400 через технічні особливості. Він закликав не робити передчасних висновків про припинення співпраці зі США.

Уже 13 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що Україна продовжує отримувати американські розвіддані. Під час Варшавського безпекового форуму він підтвердив затримку з оголошенням повітряної тривоги, однак пояснив її особливостями озброєння, яке застосувала Росія, а не припиненням передачі інформації з боку Вашингтона.

Крім того, джерело BBC у військових колах підтвердило, що США продовжують надавати Україні інформацію за чотирма основними напрямками: попередження про запуски балістичних ракет, дані про цілі на території Росії, супутникові знімки та військову аналітику. Водночас співрозмовник видання нагадав, що після суперечки в Білому домі наприкінці лютого 2025 року Вашингтон уже призупиняв передачу розвідданих приблизно на два тижні.