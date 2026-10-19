Вашингтон заперечив слова Зеленського про призупинення розвідданих

Держсекретар США Марко Рубіо висловив здивування заявою українського президента та звернувся до нього із закликом щодо завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Сполучені Штати на початку цього тижня призупинили обмін розвідувальною інформацією з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Рубіо під час спілкування з журналістами.

Американський посадовець наголосив, що жодної паузи у співпраці не було, а також звернувся до українського президента із закликом щодо завершення війни.

Під час розмови з представниками медіа держсекретаря США попросили прокоментувати слова Володимира Зеленського про тимчасове призупинення передачі американських розвідданих Україні на початку тижня. У відповідь Рубіо висловив здивування такою інформацією.

«Я не знаю, звідки він бере такі речі і чому говорить про це пресі. Жодної паузи не було», – заявив держсекретар США.

Крім того, очільник американської дипломатії окремо прокоментував, на чому, на його думку, має зосередитися Володимир Зеленський. «Зеленський має зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні», – наголосив Рубіо.

Варто зазначити, що ввечері 18 жовтня державний секретар США разом із дружиною прибув до Узбекистану. Літак американської делегації приземлився в міжнародному аеропорту Самарканда.

В Узбекистані держсекретар США має взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ у форматі C5+1. Цей формат об'єднує Сполучені Штати та п'ять держав Центральної Азії – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомила, що США пригрозили Україні припиненням обміну розвідданими, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. За даними видання, відповідне попередження представники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер озвучили українській делегації під час переговорів у Маямі. Журналісти також зазначали, що Вашингтон уже призупиняв розвідувальну співпрацю з Києвом і неодноразово погрожував повторити цей крок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC заявив, що Сполучені Штати відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після тимчасової перерви. За його словами, протягом певного часу Вашингтон припиняв передачу розвідданих, однак наразі співпраця знову працює. Водночас глава держави не уточнив причин та тривалості призупинення обміну інформацією.