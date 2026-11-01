Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки
Обійшлося без постраждалих
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

В одному з мікрорайонів Вінниці впали уламки збитого шахеда

У ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

«Цієї ночі внаслідок атаки на Вінницю в одному з мікрорайонів міста впали уламки збитого шахеда. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль. Також є пошкодження вікон у житлових будинках. Станом на зараз звернень до лікарень міста не надходило», – йдеться у повідомленні.

Моргунов уточнив, що всі служби працюють на місці з ночі, комунальні підприємства перевірили мережі, а громадський транспорт запустили на лінії.

«З 8:00 до роботи приступлять спеціальні комісії та ремонтні бригади. Вони обстежуватимуть будинки, фіксуватимуть пошкодження та розпочнуть необхідні аварійно-відновлювальні роботи», – додав мер Вінниці.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.

Читайте також:

Теги: війна Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єва Лонгорія відома за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», фільмами «Бруклін 9-9», «Охоронець» та іншими
Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення
6 жовтня, 16:12
Захисникові назавжди 19 років
Поліг на Донеччині. Згадаймо 19-річного бійця «Азова» Дениса Демешка
9 жовтня, 09:00
Іонова стала власницею нового житла на початку жовтня
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
11 жовтня, 11:00
З 6 вересня Сергій Кропива перебуває під вартою
Прокурора Кропиву, що прогримів в операції «Карфаген», відсторонено: названо несподівану причину
12 жовтня, 19:15
На сьогодні заплановані аудієнція у короля Чарльза III та зустріч із прем’єр-міністром Енді Бернемом
Зеленський прибув до Британії: заплановано зустрічі з королем і прем’єром
14 жовтня, 14:28
Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії
Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні
22 жовтня, 21:57
Кремль також заявив, що стаття FT не відповідає дійсності
Кремль відреагував на заяву прем’єра Норвегії про статтю щодо Путіна
29 жовтня, 14:34
Раніше Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
30 жовтня, 12:39
Наслідки російської атаки на Чернігів
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
29 жовтня, 12:36

Новини

Масований удар по Вінниччині: пошкоджено вежу мобільного зв’язку, атаковано енергооб’єкти
Масований удар по Вінниччині: пошкоджено вежу мобільного зв’язку, атаковано енергооб’єкти
Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки
Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки
Таємне поховання Кашпіровського у Вінниці: журналісти з’ясували нові деталі
Таємне поховання Кашпіровського у Вінниці: журналісти з’ясували нові деталі
«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
«Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад деяких приміських поїздів
Окупанти атакували Вінниччину: деталі від влади
Окупанти атакували Вінниччину: деталі від влади
Російська атака на Вінницю: знищено чотири квартири, є постраждалі
Російська атака на Вінницю: знищено чотири квартири, є постраждалі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
142K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua