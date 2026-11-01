Нічна атака на Вінницю: мер повідомив наслідки

В одному з мікрорайонів Вінниці впали уламки збитого шахеда

У ніч проти 1 листопада російська терористична армія атакувала Вінницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Сергія Моргунова.

«Цієї ночі внаслідок атаки на Вінницю в одному з мікрорайонів міста впали уламки збитого шахеда. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль. Також є пошкодження вікон у житлових будинках. Станом на зараз звернень до лікарень міста не надходило», – йдеться у повідомленні.

Моргунов уточнив, що всі служби працюють на місці з ночі, комунальні підприємства перевірили мережі, а громадський транспорт запустили на лінії.

«З 8:00 до роботи приступлять спеціальні комісії та ремонтні бригади. Вони обстежуватимуть будинки, фіксуватимуть пошкодження та розпочнуть необхідні аварійно-відновлювальні роботи», – додав мер Вінниці.

До слова, у ніч проти 1 листопада російська авіація атакувала центральну будівлю виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру.

Як повідомлялося, від вечора 31 жовтня російські окупанти масовано запускали безпілотники по різних регіонах України. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині та у Черкасах.