Медичні авто для ЗСУ: український виробник повідомив про зрив проєкту з німцями

«Українська бронетехніка» розповіла про проєкт медевакуаційних машин, який не пройшов погодження в Німеччині

У межах проєкту планувалося, що українська сторона надасть автомобілі, а німецький партнер Binz забезпечить їх сучасним медичним обладнанням

Спільний проєкт компанії «Українська бронетехніка» та німецької фірми Binz із виробництва медичних евакуаційних машин для ЗСУ було заблоковано без офіційних пояснень. Про це розповів генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас під час зустрічі делегацій німецького та українського ОПК, передає «Главком».

Попри те, що українські військові штаби неодноразово підтверджували гостру потребу фронту в такій техніці, профільна структура, яка опікується питаннями підтримки України, не погодила передану пропозицію.

У межах проєкту планувалося, що українська сторона надасть автомобілі, а німецький партнер Binz забезпечить їх сучасним медичним обладнанням. За словами Бельбаса, офіційних причин відмови компанія так і не отримала, проте неофіційно серед можливих факторів називали високу вартість німецького устаткування, а також загальні бюрократичні складнощі з підтвердженням потреб та проходженням процедур погодження.

«Цю пропозицію не погодили, але чому саме – ми не знаємо», – пояснив він.

Бельбас додав, що неофіційно серед можливих причин називали високу вартість медичного обладнання німецького партнера. Водночас він наголосив, що проблема полягала також у складнощах із підтвердженням потреби та проходженням процедур погодження.

За словами керівника компанії, цей випадок демонструє практичні труднощі, які виникають під час взаємодії українських виробників із німецькими партнерами та структурами, що ухвалюють рішення щодо постачання.

Бельбас водночас зазначив, що загалом компанія задоволена співпрацею з Німеччиною, а більшість проблем, із якими вона стикається, пов’язані з технічними питаннями спільних розробок і процедурними перешкодами.

Потреба у спеціалізованих броньованих медевакуаційних автомобілях залишається гострою. Як раніше писав «Главком», за оцінкою начальника медичної служби 2-го корпусу НГУ «Хартія» Богдана Корильчука, дефіцит таких машин для другого етапу евакуації сягав 80%. Наземні роботизовані комплекси можуть вивозити поранених із небезпечних ділянок, однак для подальшого транспортування та надання медичної допомоги потрібні захищені автомобілі.

Нагадаємо, Владислав Бельбас розповів, що компанія «Українська бронетехніка» працює над спільними продуктами з німецькою оборонною компанією MBDA. Їхній запуск планують найближчим часом.