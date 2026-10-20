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Олексій Курпас Політтехнолог

«Диверсійний шум»: СБУ зриває плани Кремля

glavcom.ua
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СБУ та Нацполіція затримали рецидивістів, які на замовлення рф готували серію терактів у центрі Києва
фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України зірвала російський сценарій ще до того, як він перейшов у фазу реалізації

Російські спецслужби не полишають спроб реалізувати в Україні кампанію «диверсійний шум». Це санкціоновані особисто Путіним операції із влаштування диверсій на всій території нашої країни. Затримання Службою безпеки України двох рецидивістів, які готували серію терактів у центрі Києва з використанням гранат, вибухівки та навіть гранатомета, – чергове тому підтвердження.

Завдання ворога – не просто влаштувати вибух. Його мета – перетворити українські міста на майданчики для терору: посіяти страх, недовіру та відчуття небезпеки навіть за сотні кілометрів від фронту. Не маючи військових результатів на полі бою, російське керівництво намагається продати населенню хоч якісь «достіженія цєлєй СВО».

Але й цього разу СБУ зірвала російський сценарій ще до того, як він перейшов у фазу реалізації. Виконавців взяли ще на етапі підготовки. Ті об'їжджали місто, знімали потенційні цілі, вивчали охорону, камери відеоспостереження та шляхи відходу. Особливо показово, кого російські спецслужби залучають до таких завдань. У цьому випадку – двох колишніх ув'язнених, один із яких раніше був засуджений за вбивство. Для ворога це фактично одноразовий ресурс.

Загалом з 2022 року СБУ викрила 150 агентурних мереж, до яких входило 648 осіб. Насправді величезна цифра, бо кожна викрита мережа і затриманий зрадник – це потенційний нереалізований теракт і збережені життя людей. Про успішно попереджений вибух суспільство часто дізнається лише з короткого повідомлення СБУ. Немає загиблих, немає страшних кадрів у новинах. А отже, немає і того резонансу, який був би у випадку трагедії. Хоча саме її відсутність і є головним результатом роботи спецслужби.

Наслідки масштабних терористичних атак можуть бути дуже вагомими. Вони можуть впливати на ухвалення рішень, хід історії і надовго змінити суспільні настрої. Було б наївно думати, що російські спецслужби не розглядають можливість використати подібний ефект проти України. Особливо з огляду на те, що Росія вже систематично застосовує терор проти цивільного населення через ракетні та дронові атаки.

Тому нам усім точно не час розслаблятися. Навпаки, це аргумент на користь того, наскільки важливою є постійна робота контррозвідки. Сьогодні СБУ під керівництвом Олександра Поклада приділяє особливу увагу викриттю агентурних мереж і протидії спецопераціям російських спецслужб.

Росія хоче, щоб українці боялися не лише реактивних «Гераней» чи балістики, а й звичайного виходу на вулицю. Щоб жили з відчуттям постійної загрози. Нині війна йде не лише за території. Вона йде також за стійкість українського суспільства. І на цьому фронті кожна попереджена диверсія – це не маленька, а цілком реальна перемога. 

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія теракт війна диверсія СБУ Україна

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