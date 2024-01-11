Смерть ексзаступниці генпрокурора у Києві: що відомо про Ольгу Колінько

Колінько відома як гонителька ексгенпрокурора Піскуна, який певний час був її безпосереднім керівником

Жінка двічі обіймала посаду заступниці генпрокурора, але головну посаду ГПУ так і не посіла

У середу, 10 січня, у власному житлі у Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а у сусідній квартирі – її доньку Ярославу.

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«За попередніми даними, жінки померли в різний час – мати приблизно два місяці тому, а донька приблизно три тижні тому. Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, в результаті неї встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення», – зазначила речниця Нацполіції Олена Бережна.

Відомо, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

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Ольга Колінько народилася 11 січня 1952 року в м. Березань Баришівського району Київської області. У 1976 році закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». З жовтня до грудня 1969 року працювала секретарем судового засідання народного суду Московського району Києва, з січня до травня 1970 року – секретарем судового засідання народного суду Залізничного району Києва. Із серпня 1970 до червня 1971 року – судовий виконавець народного суду Ленінського району Києва.

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України: у 1993- 2000 роках та у 2003-2005 роках. За часів президентства Леоніда Кучми у 2001-2003 роках вона очолювала комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Колінько вела справи проти колишнього віцеспікера Олександра Ткаченка, помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза. Вона була однією з головних слідчих у справі експрем'єра Павла Лазаренка – врешті-решт політик відсидів у в'язниці у США сім з половиною років та сплатив штраф, там же він вийшов на свободу у 2012-му і до України не повертався.

У 2005-му Колінько звільнив тодішній генеральний прокурор Святослав Піскун, якого експосадовиця називала нелегітимним та стверджувала, що той вів комерційну діяльність під час перебування на посаді.

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Колишній старший слідчий Генпрокуратури Галина Климович розповіла, що Ольга Колінько зовсім була не схожа на своїх колег з ГПУ. «Принципова, жорстка й безкомпромісна, вона вміла бути дуже людяною, коли відчувала справжність! Захищала підлеглих, відстоювала їх права, воювала з недоброчесним керівництвом, боролась з корупціонерами. З нею не домовлялись – погрожували й дискредитували за першої ж нагоди! Здавалося, її неможливо зламати – тільки вбити!», – йдеться у повідомленні.

Климович додала, що Ольга Колінько оточувала себе особистостями, не боячись конкуренції, і «відверто плювала на думку тих, хто крутив за спиною палець на скроні, насміхаючись і заздрячи її волі».

Ользі Колінько неодноразово пророкували пост генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи й не зайняла.