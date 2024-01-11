Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Смерть ексзаступниці генпрокурора у Києві: що відомо про Ольгу Колінько

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Смерть ексзаступниці генпрокурора у Києві: що відомо про Ольгу Колінько
Колінько відома як гонителька ексгенпрокурора Піскуна, який певний час був її безпосереднім керівником
фото з відкритих джерел

Жінка двічі обіймала посаду заступниці генпрокурора, але головну посаду ГПУ так і не посіла

У середу, 10 січня, у власному житлі у Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а у сусідній квартирі – її доньку Ярославу.

«За попередніми даними, жінки померли в різний час – мати приблизно два місяці тому, а донька приблизно три тижні тому. Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, в результаті неї встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення», – зазначила речниця Нацполіції Олена Бережна.

Відомо, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Ольга Колінько народилася 11 січня 1952 року в м. Березань Баришівського району Київської області. У 1976 році закінчила юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». З жовтня до грудня 1969 року працювала секретарем судового засідання народного суду Московського району Києва, з січня до травня 1970 року – секретарем судового засідання народного суду Залізничного району Києва. Із серпня 1970 до червня 1971 року – судовий виконавець народного суду Ленінського району Києва.

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступниці генерального прокурора України: у 1993- 2000 роках та у 2003-2005 роках. За часів президентства Леоніда Кучми у 2001-2003 роках вона очолювала комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Колінько вела справи проти колишнього віцеспікера Олександра Ткаченка, помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза. Вона була однією з головних слідчих у справі експрем'єра Павла Лазаренка – врешті-решт політик відсидів у в'язниці у США сім з половиною років та сплатив штраф, там же він вийшов на свободу у 2012-му і до України не повертався.

У 2005-му Колінько звільнив тодішній генеральний прокурор Святослав Піскун, якого експосадовиця називала нелегітимним та стверджувала, що той вів комерційну діяльність під час перебування на посаді.

Колишній старший слідчий Генпрокуратури Галина Климович розповіла, що Ольга Колінько зовсім була не схожа на своїх колег з ГПУ. «Принципова, жорстка й безкомпромісна, вона вміла бути дуже людяною, коли відчувала справжність! Захищала підлеглих, відстоювала їх права, воювала з недоброчесним керівництвом, боролась з корупціонерами. З нею не домовлялись – погрожували й дискредитували за першої ж нагоди! Здавалося, її неможливо зламати – тільки вбити!», – йдеться у повідомленні.

Климович додала, що Ольга Колінько оточувала себе особистостями, не боячись конкуренції, і «відверто плювала на думку тих, хто крутив за спиною  палець на скроні, насміхаючись і заздрячи її волі».

Ользі Колінько неодноразово пророкували пост генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи й не зайняла.

Теги: смерть прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після війни Владислава Черних мріяла повернутися до навчання і далі опановувати тактичну медицину
З бойової медикині в аеророзвідницю. Згадаймо Владиславу Черних з позивним Аїда
17 грудня, 2023, 09:00
За даними слідства, посадовець Міноборони підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для ЗСУ
Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували
23 грудня, 2023, 17:30
Кремлем Керує Путін чи його двійник?
Чи може двійник Путіна керувати Кремлем: російський опозиціонер відповів
30 грудня, 2023, 19:32
За словами бізнесмена, слідчі проводять по два допити свідків на тиждень
Суд зменшив заставу Коломойському, але він не готовий вносити гроші
21 грудня, 2023, 21:38
До «ЧВК «Еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей
Партія Путіна створила приватну армію
3 сiчня, 13:54
Вадим Ангел з Хмельницького – ровесник незалежної України
Повернувся з Польщі, щоб захищати Батьківщину. Згадаймо Вадима Ангела
28 грудня, 2023, 09:00
Унаслідок ракетної атаки ворога пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська» у столиці
Обстріл столиці: Кількість загиблих зросла до чотирьох людей
29 грудня, 2023, 15:25
Тімур та Тетяни Козирєви загинули 14 березня 2022 року
Намагалися втекти з окупації на Київщині. Згадаймо однорічного Тімура Козирєва та його маму
9 сiчня, 09:00
Про місце й час прощання з артистом рідні повідомлять згодом
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
9 сiчня, 14:52

Суспільство

Смерть ексзаступниці генпрокурора у Києві: що відомо про Ольгу Колінько
Смерть ексзаступниці генпрокурора у Києві: що відомо про Ольгу Колінько
Без матері залишилося 12 дітей. Згадаймо бойову медикиню Ольгу Семидьянову
Без матері залишилося 12 дітей. Згадаймо бойову медикиню Ольгу Семидьянову
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»
Севастопольця оштрафували за коментар «ВКонтакте» про крейсер «Москва»
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва
Центр протидії дезінформації розвінчав фейк про закриття виїздів з Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
52K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
43K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
15K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
8217
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7756
«Це ти чи не ти?»: Путін поскаржився, що його не впізнають однокласники

Новини

Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Вчора, 11:38

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua