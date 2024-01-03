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Партія Путіна створила приватну армію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Партія Путіна створила приватну армію
До «ЧВК «Еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей
фото з відкритих джерел

Добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць

Путінська партія «Єдіная Россія» створила власну приватну армію – так звану ЧВК «Еспаньола». Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони. Це терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «Восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

Із 2023 року «Еспаньолу» у своє розпорядження отримали  партійці Путіна – терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдіной Россії» розпочався й триває активний рекрутинг.

 До «ЧВК «Еспаньола» беруть так званих футбольних «ультрас», російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих «суб’єктів» РФ та тимчасово окупованих територій України – останніх використовують у «м’ясних» штурмах для створення статусу «бойового підрозділу».

У пунктах рекрутингу до «Еспаньйоли», які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт – мінімум на пів року.

Умирати за Москву також заманюють «страховими виплатами»:

  • 1 млн рублів – легке поранення;
  • 2 млн рублів – поранення середньої тяжкості;
  • 3 млн рублів – важке поранення;
  • 5 млн рублів – смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого «гарматного м’яса» росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють «зниклими безвісти», щоб не платити родичам за посланого Москвою на смерть годувальника.

Раніше WSJ розкрило подробиці гучного вбивства ватажка ПВК «Вагнера». Зазначається, що його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Джерела видання у західних спецслужбах кажуть, що президенту-диктатору РФ показали план вбивства Пригожина. Очільник Кремля не став заперечувати.

В Кремлі миттєво відреагували на публікацію видання. Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков назвав статтю «бульварним чтивом». Із його слів, в адміністрації Путіна «бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

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Теги: гроші смерть ультрас поранення росіяни

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