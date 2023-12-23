Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували

За даними слідства, посадовець Міноборони підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для ЗСУ

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони України, якого підозрюють у схемі на 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для української армії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

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Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

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За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.