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Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів: чиновника Міноборони арештували
За даними слідства, посадовець Міноборони підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для ЗСУ
фото: СБУ/Telegram

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід чиновнику Міністерства оборони України, якого підозрюють у схемі на 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для української армії. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави щонайменше до 19 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України. 

За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

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Теги: Міноборони промисловість партії прокурор

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