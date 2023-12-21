Суд зменшив заставу Коломойському, але він не готовий вносити гроші

За словами бізнесмена, слідчі проводять по два допити свідків на тиждень

Коломойський заявив на суді, що якби у нього й були гроші на внесення 3 млрд грн застави, він би їх не вносив

Сьогодні, 21 грудня, Київський апеляційний суд розглядав оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн тис. грн. Про це повідомляє Уніан.

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Бізнесмен Ігор Коломойський заявив на суді, що якби у нього й були гроші на внесення 3 млрд грн застави, він би їх не вносив.

«Після того як Приватбанк у 2017 році подав позов до Англії, всі мої активи були заморожені і я не можу ними розпоряджатися. Але якби у мене й були такі гроші, я б не вносив заставу, бо це схоже на викрадення та вимогу викупу», – заявив Коломойський.

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За словами бізнесмена, слідчі проводять по два допити свідків на тиждень.

«Мої захисники заявили 50 свідків, яких потрібно допитати. Такими темпами їхні допити триватимуть близько 6 місяців, а мені потрібно буде весь цей час сидіти в СІЗО. Якщо мені змінять запобіжний захід, я можу з Дніпра переїхати до Києва і ходити до слідчих як на роботу. Я дуже зацікавлений, щоб цю справу вирішили якнайшвидше», – заявив Коломойський.

Нагадаємо, 28 листопада Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави. Тоді повідомлялося, Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн. Тоді Коломойський перебуватиме під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тис. грн.

Як повідомлялося, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».

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А 10 листопада суд залишив його під вартою. Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоров’я, проте суддя відхилив клопотання.

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.