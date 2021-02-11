Снігопад в Україні: рятувальники дістали із заметів майже 500 авто

Cтаном на 22:00 спостерігається невеликий сніг з дощем у Закарпатській області. У Луганській та Харківській областях – невеликий дощ

З початку негоди в Україні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу по вивільненню з снігових заметів 489 транспортних засобів. Із них 16 карет швидкої медичної допомоги та 23 автобуси.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Загалом рятувальники допомогли майже 850 людям. До робіт залучались 970 рятувальників та 276 одиниць техніки.

Cтаном на 22:00 спостерігається невеликий сніг з дощем у Закарпатській області. У Луганській та Харківській областях – невеликий дощ.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Продовжують діяти обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Крім південного сходу, часом сніг і мокрий сніг, на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем, у західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади. У центральних, північних областях та на Прикарпатті місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура у північних і більшості західних областей вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні країни 9-14°.

На Київщині вночі місцями невеликий сніг (в Києві без опадів); вдень значний сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; на дорогах області ожеледиця. Температура вночі 8-11° морозу, вдень 0-3° морозу.