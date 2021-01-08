Собор Пресвятої Богородиці: що не можна робити 8 січня

На 8 січня припадає відразу два свята – другий день Різдва і Собор пресвятої Богородиці

У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя

За календарем віряни сьогодні вшановують Собор Пресвятої Богородиці. Це свято умисно встановлено одразу ж після Різдва, оскільки Марія однією із найважливіших жінок у релігії. А Собором цей день називають тому, що сьогодні відзначають усіх близьких осіб до Діви Марії та Ісуса Христа.

У світі також відзначають День обертання Землі.

День обертання Землі

Щороку 8 січня в світі відзначається День обертання Землі. У цей день в 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю з вершини Пантеону в Парижі.

Собор Пресвятої Богородиці

На другий день Різдва в православ’ї відзначають дуже важливе свято – Собор Пресвятої Богородиці. Церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса. День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки в честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). В цей день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя.

Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет.

Народні прикмети

Якщо в цей день буде хуртовина і мороз, тож літо буде холодним.

У день 8 січня не можна купувати мотузки або вироби з них, оскільки це може призвести до того, що в родині хтось повіситься.

Не можна готувати і їсти кисіль – це до небіжчика.

Колядників, які прийшли в будинок, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею, що принесе господарям будинку щастя і благополуччя, мир і спокій в родині.

Якщо за вікном сніг і мороз – прикмета до того, що літо буде непогожим і холодним.

Якщо вранці сонячно і ясно – чекай гарний урожай проса.

За прикметами 8 січня пригоріла каша – бути снігопадам.

Зграї ворон літають над головою – чекай хуртовини.

Якщо цвірінькають синиці – незабаром нічні заморозки.

Якщо в печі горить біле, а не червоне полум’я, невдовзі потеплішає.

Якщо почув спів зяблика – скоро буде відлига.

Сніг прилипає до долонь – чекай тепла.

Північний вітер принесе з собою холод і холоднечу.

Якщо після заходу сонця небо забарвлюється в червоний колір – чекай лютих морозів

8 січня ворожіння на врожай і шлюб – найправдивіші.

Що можна робити

Якщо до вас прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і почастуєте чимось смачним. Тоді весь рік в домі буде достаток.

У цей день потрібно виносити з дому непотріб і битий посуд. Це принесе щастя.

Колядників, які прийшли в оселю, потрібно обов’язково впустити і пригостити смачною їжею. Це подарує господарям будинку щастя і благополуччя, а також мир і спокій у родині.

Що не можна робити

Цього дня не можна купувати мотузки – до біди.

Не можна варити чи пити кисіль – до небіжчика.

Іменини

8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.