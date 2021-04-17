Сьогодні в найближчі години Землю накриє потужна магнітна буря

Магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п’ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п’ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

Як може проявлятися метеочутливість у такі дні:

Головні болі;

Загальне погіршення самопочуття;

Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;

Неможливість сконцентруватися, млявість;

Стрибки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.

Як підтримати організм у дні магнітних бур:

Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;

Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;

Обов’язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;

Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти;

З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь;

Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити;

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

Читайте також: