Сьогодні в найближчі години Землю накриє потужна магнітна буря
Невеликі магнітні коливання почалися ще в п’ятницю, 16 квітня
Магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня
Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.
Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.
Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п’ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п’ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.
Як може проявлятися метеочутливість у такі дні:
- Головні болі;
- Загальне погіршення самопочуття;
- Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;
- Неможливість сконцентруватися, млявість;
- Стрибки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.
Як підтримати організм у дні магнітних бур:
- Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;
- Обов’язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;
- Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти;
- З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь;
- Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити;
- Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.