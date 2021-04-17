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    Сьогодні в найближчі години Землю накриє потужна магнітна буря

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    Невеликі магнітні коливання почалися ще в п&rsquo;ятницю, 16 квітня - Сьогодні в найближчі години Землю накриє потужна магнітна буря

    Невеликі магнітні коливання почалися ще в п’ятницю, 16 квітня

    Магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня

    Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

    Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

    Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п’ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п’ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

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    Як може проявлятися метеочутливість у такі дні:

    • Головні болі;
    • Загальне погіршення самопочуття;
    • Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми;
    • Неможливість сконцентруватися, млявість;
    • Стрибки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань.

    Як підтримати організм у дні магнітних бур:

    • Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну;
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця;
    • Обов’язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку;
    • Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти;
    • З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь;
    • Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити;
    • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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    Теги: здоров'я ліки
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