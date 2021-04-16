Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки через заморозки

У західних та південних областях наа грунті трохи приморозить

У ДСНС попередили про зміну погодних умов

В Україні в ніч на 17 квітня у деяких областях очікується погіршення погодних умов – заморозки. Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні очікується дощова погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +15 градусів.

Також за прогнозами синоптиків на вихідних 17−18 квітня погода в Україні буде прохолодною. У суботу істотних опадів не очікується, в неділю у низці регіонів пройдуть дощі.

«У суботу суттєві опади – навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ. Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг. У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо. Вночі у західних областях ще можливий мокрий сніг. Вдень у суботу істотних опадів не очікується», – повідомляє синоптикиня.

У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі. У суботу температура повітря становитиме +9 +11, у неділю потеплішає до 13 градусів.