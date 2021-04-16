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    Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки через заморозки

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    У західних та південних областях наа грунті трохи приморозить&nbsp; - Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки через заморозки
    У західних та південних областях наа грунті трохи приморозить 
    Фото з відкритих джерел

    У ДСНС попередили про зміну погодних умов

    В Україні в ніч на 17 квітня у деяких областях очікується погіршення погодних умов – заморозки. Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    «Вночі 17 квітня у західних та південних областях, 18 квітня в Україні, крім північних та північно-східних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°», – йдеться в повідомленні.

    Рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

    Нагадаємо, 16 квітня в Україні очікується дощова погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +6 до +15 градусів.

    Також за прогнозами синоптиків на вихідних 17−18 квітня погода в Україні буде прохолодною. У суботу істотних опадів не очікується, в неділю у низці регіонів пройдуть дощі.

    «У суботу суттєві опади – навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ. Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг. У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо. Вночі у західних областях ще можливий мокрий сніг. Вдень у суботу істотних опадів не очікується», – повідомляє синоптикиня.

    У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі. У суботу температура повітря становитиме +9 +11, у неділю потеплішає до 13 градусів.

    Теги: прогноз погоди ДСНС атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники снігопад повітря дощ
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