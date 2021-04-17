17 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо на вільсі багато «сережок», то буде хороший урожай вівса

Сни, побачені в ніч з четверга на п'ятницю, варто розуміти навпаки

Сьогодні, 17 квітня, православні християни вшановують святого Йосифа Піснеписця. В Україні в цей день святкують два свята – День пожежної охорони і День довкілля.

У світі також відзначається кілька свят, але найголовніші з них – Міжнародний день цирку і Всесвітній день гемофілії.

Крім того, сьогодні 33-й день Великого посту.

Міжнародний день цирку

Фото з відкритих джерел

Щорічно в третю суботу квітня все світове циркове співтовариство і любителі цього дивного мистецтва відзначають незвичайно веселе свято – Міжнародний день цирку (World Circus Day). Воно засноване не тільки з метою показати цирк у всій його красі і порадувати шанувальників даного мистецтва новими програмами і уявленнями, а й покликане віддати належне внеску циркового мистецтва в культуру. Адже цирк люблять не тільки діти, але і дорослі, причому в різних куточках планети.

Ініціаторами установи даного свята виступили в 2009 році Європейська циркова асоціація (European Circus Assotiation) і Всесвітня федерація цирку (Federation Mondiale Du Cirque), що діє під патронажем принцеси Монако Стефанії.

Всесвітня федерація цирку, штаб-квартира якої розташована в Монте-Карло, була заснована в 2008 році з метою сприяння розвитку циркового мистецтва і культури в усьому світі.

Всесвітній день гемофілії

Фото з відкритих джерел

Щорічно 17 квітня багато країн приєднуються до акції Всесвітньої федерації гемофілії (World Federation of Hemophilia, WFH) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і відзначають Всесвітній день гемофілії (World Hemophilia Day) або Всесвітній день боротьби з гемофілією.

Загальна мета проведених заходів полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем гемофілії і зробити все можливе для поліпшення якості медичної допомоги, яка надається хворим цим невиліковним генетичним захворюванням.

Сама дата, 17 квітня, приурочена до дня народження засновника WFH Френка Шнайбеля і відзначається з 1989 року в багатьох країнах світу. А гемофілія – незгортання крові – одне з найтяжчих генетичних захворювань, викликане вродженою відсутністю в крові факторів згортання VIII і IX.

День пожежної охорони України

Фото з відкритих джерел

17 квітня в Україні відзначається професійне свято – День працівників пожежної охорони, історія якого вельми цікава. Справа в тому, що в даний час (з 2014 року) в Україні діє два закони, що дозволяють пожежникам країни двічі (також 17 вересня) в році відзначатимуть своє професійне свято.

У цей день відзначають заслуги співробітників пожежної охорони, які відзначилися під час ліквідації пожеж, наслідків стихійних лих або техногенних катастроф, де без їх професійної допомоги часом просто не обійтися. Поздоровлення приймають як співробітники пожежних частин, так і допоміжний персонал, ветерани пожежної служби, викладачі профільних навчальних закладів.

Також в цей день проходять зустрічі з ветеранами, лекції, святкові спортивні змагання, змагання між співробітниками готельних пожежних частин. Не обходиться свято і без пам'ятних заходів, коли віддаються почесті загиблим при виконанні службового обов'язку товаришам з покладанням квітів до пам'ятників і меморіалів.

День навколишнього середовища України

Фото з відкритих джерел

Щорічно в третю суботу квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля, встановлений відповідним указом президента України № 855/98 від 6 серпня 1998 року.

Початок цього свята поклала Всеукраїнська акція «Дерево-Життя», яка проводилася в 1997-1998 роках в третю неділю квітня, згідно з указом президента України N 178/97-рп від 15 квітня 1997 року, і полягала в залученні населення держави до благоустрою та озеленення територій.

Тому і День довкілля був встановлений «на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією «Дерево-Життя»та іншими громадськими ініціативами».

Традиції та обряди

На Йосипа Співця дивляться, як цвіте вільха. Доглядають дерева для зрубу майбутнього колодязя і для заготівлі вільхової кори. Вільха славиться вмінням лікувати різні запалення і зупиняти кровотечі.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна їсти чорний хліб, щоб уникнути проблем з грошима в майбутньому.

Не можна в цей день довго дивитися на рослини.

Щоб не було депресії, не можна 17 квітня прати білизну і рушники.

Не варто сьогодні робити серйозні покупки і приймати важливі рішення.

Сни, побачені в ніч з четверга на п'ятницю, варто розуміти навпаки.

Народні прикмети

Якщо на світанку небо жовтувато-рожеве, то погода найближчими днями буде теплою і ясною.

Дує північний вітер, значить, скоро підуть дощі.

Якщо на вільсі багато «сережок», то буде хороший урожай вівса. Достаток на дереві шишок гарантує врожай ячменю. Якщо на дереві листя з'явилися раніше, ніж на березі, то влітку буде багато злив.

Кінь хропе і закидає голову – до швидкої негоди.

Цвіркун заспівав – прийшла пора відкривати орний сезон.

Іменини

У суботу, 17 квітня, іменини відзначають Адріан, Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Федір, Фома, Яків, Ян, Марія.