Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві 17 квітня дощитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.

Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів

Погода в Україні сьогодні, 17 квітня, буде сонячною на півдні і водночас дощовою на півночі. Максимальна температура повітря становитиме + 14 градусів, а мінімальна – до +8.

Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг.

У південно-західних областях Укргідрометцентр обіцяє сонце і +10...+12 градусів. Лише на Вінниччині повітря буде холодним – +8...+10 градусів.

У північних та крайніх східних областях теж буде дощ і мокрий сніг, однак температура повітря буде теплою – +12...+14 градусів.

У Києві 17 квітня дощитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.

Нагадаємо, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки через заморозки.