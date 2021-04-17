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    Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на суботу

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    У Києві 17 квітня дощитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів. - Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на суботу

    У Києві 17 квітня дощитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів

    Погода в Україні сьогодні, 17 квітня, буде сонячною на півдні і водночас дощовою на півночі. Максимальна температура повітря становитиме + 14 градусів, а мінімальна – до +8.

    Найхолодніше буде на Львівщині – стовпчики термометрів опустяться до +8...+10 градусів. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг.

    У південно-західних областях Укргідрометцентр обіцяє сонце і +10...+12 градусів. Лише на Вінниччині повітря буде холодним – +8...+10 градусів.

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    У північних та крайніх східних областях теж буде дощ і мокрий сніг, однак температура повітря буде теплою – +12...+14 градусів.

    У Києві 17 квітня дощитиме, стовпчики термометрів будуть на рівні +9...+11 градусів.

    Нагадаємо, рятувальники оголосили перший рівень небезпеки через заморозки.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна дощ
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