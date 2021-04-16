Дощі й без тепла. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідних

У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі

На вихідних 17−18 квітня погода в Україні буде прохолодною. У суботу істотних опадів не очікується, в неділю у низці регіонів пройдуть дощі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

За прогнозами Діденко, на вихідних максимальна температура в більшості областей становитиме +9 +13 градусів, на заході та півночі можливо +4 +9 градусів.

У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини.

«У суботу суттєві опади – навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ. Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг. У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо. Вночі у західних областях ще можливий мокрий сніг. Вдень у суботу істотних опадів не очікується», – повідомляє синоптикиня.

У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі. У суботу температура повітря становитиме +9 +11, у неділю потеплішає до 13 градусів.