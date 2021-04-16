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    Дощі й без тепла. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідних

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    У неділю, 18 квітня, у низці регіонів пройдуть дощі - Дощі й без тепла. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідних
    У неділю, 18 квітня, у низці регіонів пройдуть дощі
    Фото pravda.com.ua

    У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі

    На вихідних 17−18 квітня погода в Україні буде прохолодною. У суботу істотних опадів не очікується, в неділю у низці регіонів пройдуть дощі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

    За прогнозами Діденко, на вихідних максимальна температура в більшості областей становитиме +9 +13 градусів, на заході та півночі можливо +4 +9 градусів.

    У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини.
    У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини.

    «У суботу суттєві опади – навряд, так, або хмари щільні, або десь невеликий дощ. Вночі в західних областях ще можливий мокрий сніг. У неділю на північному сході України оформиться акуратний циклончик, який виллє дощі на Чернігівщину, Сумщину та частину Київщини. Можливо, зачепить більше північного нашого регіону. На решті території буде сухо. Вночі у західних областях ще можливий мокрий сніг. Вдень у суботу істотних опадів не очікується», – повідомляє синоптикиня.

    У Києві 17−18 квітня Діденко прогнозує періодичні дощі. У суботу температура повітря становитиме +9 +11, у неділю потеплішає до 13 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Наталка Діденко
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