Сьогодні в Україні відзначають День працівників сільського господарства

В Україні святкують День працівників сільського господарства

День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно в третю неділю листопада

День працівників сільського господарства відзначається в Україні щорічно в третю неділю листопада згідно з Указом президента №428/93 від 7 жовтня 1993 року.

Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств із переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних та підприємств, що їх обслуговують та організацій агропромислового комплексу.

Наразі ні президент Володимир Зеленський, ні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не вітали співвітчизників з Днем працівників сільського госодарства.

Надаємо, 21 листопада в Україні також відзначають День Гідності та Свободи. З нагоди свята Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців.

З Днем Гідності та Свободи українців також привітав Петро Порошенко.

До слова, Володимиру Зеленському скандували «Ганьба», коли він покладав квіти на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі Києва.

Упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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