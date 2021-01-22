Зеленський продовжує реалізовувати політику Порошенка

Деякі діячі вже стверджують, що Зеленський – мало не бандерівець

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Помните, я говорили, что у Зеленского нет другого варианта, как продолжать политику Порошенко. Правда, продолжать он ее будет неумело и дилетантски.

И еще я говорила, что придет время и нам, порохоботам, придется защищать Володеньку от его же избирателей.

Так вот, друзья, это время пришло. Признаться, не думала, что это случится так быстро...

Как послушаешь некоторых деятелей с альтернативным мировоззрением, Зеленский – чуть ли не бандеровец, который реализует политику Порошенко.

На последних двух ток-шоу я сама с удавлением обнаружила, что защищаю нынешнюю власть от ваты.

Джерело: блог Олени Яхно

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