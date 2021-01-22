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    Думки вголос

    Зеленський продовжує реалізовувати політику Порошенка

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Зеленський продовжує реалізовувати політику Порошенка

    Деякі діячі вже стверджують, що Зеленський – мало не бандерівець

    Мовою оригіналу

    Наша постоянная рубрика: «Слушайте Аленушку»

    Помните, я говорили, что у Зеленского нет другого варианта, как продолжать политику Порошенко. Правда, продолжать он ее будет неумело и дилетантски.

    И еще я говорила, что придет время и нам, порохоботам, придется защищать Володеньку от его же избирателей.

    Так вот, друзья, это время пришло. Признаться, не думала, что это случится так быстро...

    Как послушаешь некоторых деятелей с альтернативным мировоззрением, Зеленский – чуть ли не бандеровец, который реализует политику Порошенко.

    На последних двух ток-шоу я сама с удавлением обнаружила, что защищаю нынешнюю власть от ваты.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський президент
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