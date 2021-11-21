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    «Рух до Європи зупинено». Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці Майдану (відео)

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    Лідер &laquo;ЄС&raquo; вважає, що нині у владі є люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності - «Рух до Європи зупинено». Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці Майдану (відео)

    Лідер «ЄС» вважає, що нині у владі є люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності

    Фото: скріншот з відео

    Порошенко наголосив, що свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня

    Українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір. Про це у відезверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко.

    Він наголосив, що свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.

    «І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу», – зазначив Порошенко.

    Лідер партії вважає, що нині у владі є люди, «для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності».

    Порошенко нагадав, що у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України.

    «Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції», – зауважив він.

    Порошенко вважає, що зараз влада докладає недостатніх зусиль для євроатлантичної інтеграції.

    «Однак, якщо судити за конкретними справами та проєктами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? Йде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було, як в Лукашенка. І це далеко не все, що вони планують», – висловився політик.

    «Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича», – зауважив Петро Порошенко.

    Він вважає, що є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму.

    «Громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони та мільйони українців достатньо сильні для того, щоби захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це – наша спільна справа. Так само як і оборона України від Путіна, захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми – сила. І тому головні наші перемоги ще попереду», – підсумував Порошенко.

    Нагадаємо, Володимиру Зеленському скандували «Ганьба», коли він покладав квіти на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі Києва.

    Упродовж 2021 року судами притягнуто до відповідальності 53 особи, які здійснили злочини проти Євромайдану.

    Як відомо, День Гідності та Свободи відзначається в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

    Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність НАТО незалежність влада авторитаризм
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    «Рух до Європи зупинено». Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці Майдану (відео)