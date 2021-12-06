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    Сьогодні – День Збройних сил України

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    6 грудня &ndash; День Збройних сил України - Сьогодні – День Збройних сил України
    6 грудня – День Збройних сил України
    фото з відкритих джерел

    У День Збройних сил України також прийнято вшановувати загиблих солдатів

    У понеділок, 6 грудня, українці відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 30 років тому парламент ухвалив Закон України «Про Збройні сили України», яким встановлювалося це свято.

    Свято з'явилося в календарі українців після розпаду Радянського союзу. Незабаром після здобуття Україною незалежності було прийнято закон Про Збройні сили України. Це сталося саме 6 грудня 1991 року.

    Дата святкування була обрана не випадково і приурочена до дня схвалення в 1991-му законів «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України», і в залі Верховної Ради був зачитаний текст Військової присяги.

    Не дивлячись на те, що свято є державним, додатковий вихідний для нього в календарі не виділяють.

    Цей день присвячений всім видам військ у складі Збройних сил України. Зараз в них входять Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська і Сили спеціальних операцій.

    Свято не тільки тим військовослужбовцям, які зараз виконують свої обов'язки, а й тим, хто виконував їх раніше.

    У День Збройних сил України також прийнято вшановувати загиблих солдатів. Багато покладають квіти до могили Невідомого солдата. У сучасних реаліях України увагу також буде залучено до учасників АТО.

    Нагадаємо, 14 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

    Також нагадаємо, що президент анонсував підвищення зарплати для лікарів з 1 січня 2022 року. За його словами, з 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тис. грн.

    Теги: АТО ЗСУ свята українці військові Володимир Зеленський
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    Сьогодні – День Збройних сил України