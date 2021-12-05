Поставки «Байрактарів» не пов'язані із напруженістю між Україною і РФ – представник Туреччини

Туреччина може взяти участь у виробництві безпілотників на теиторії України

За словами представника оборонної промисловості Туреччини поставки безпілотників були обумовлені набагато раніше

Поставки турецьких безпілотників «Байрактар» до України не пов'язані з напруженістю в її відносинах з Росією. Сторони заздалегідь обговорювали закупівлю бойових дронів. Про це повідомив у інтерв'ю глава управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір для milliyet.com.

«Ми продали Україні партію БПЛА. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість із Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку»,зазначив він.

За його словами, розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах безпілотників в Україні.

«Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні БПЛА через напруженість з Росією», – додав Демір.

До слова, ЗМІ заявляли, що Туреччина продала Україні значно більше ударних безпілотників, ніж повідомлялося раніше, і планується укласти нові угоди.

Як повідомили співрозмовники агентства, турецький виробник Baykar Makina з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із станціями управління та ракетами. Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми.

Офіційні представники Baykar і турецького уряду відмовилися коментувати кількість проданих Україні безпілотників на сьогодні.

За словами високопоставленого турецького чиновника, на стадії планування є інші угоди, в тому числі щодо спільного з Туреччиною виробництва ракет-носіїв, подібних до українського комплексу «Зеніт-2». Пускові установки також можуть допомогти Туреччині розробити балістичні ракети, хоча, за словами чиновника, Анкара не має таких намірів.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив ситуацію в Україні і поскаржився на застосування турецьких бойових безпілотників «Байрактар».

Зазначимо, наступного року Україна додатково закупить у Туреччини безпілотники «Байрактар».

Також незабаром в українському війську з’являться бойові роботи.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Наприкінці липня безпілотники Bayraktar почали патрулювання над Чорним морем.

Згодом повідомлялося, що Україна має намір закупити ще чотири комплекси турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, наразі на озброєнні України є два комплекси Bayraktar – 12 літальних апаратів.