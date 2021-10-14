Президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим

Володимир Зеленський підписав указ про заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни

Військовослужбовці мають отримати одноразові премії з нагоди Дня захисників і захисниць України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни». Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що цим документом глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

«Кабмін має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих. Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни», – резюмували на Банковій.

Нагадаємо, Зеленський на Михайлівській площі вшанував загиблих українських захисників (фото).

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України.

Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.