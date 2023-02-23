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День народження Віктора Ющенка: найцікавіше з біографії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День народження Віктора Ющенка: найцікавіше з біографії
колаж: Главком

Колишній глава держави рухався у європейському напрямку та значну увагу приділяв українській культурі

Сьогодні, 23 лютого, третій президент України Віктор Ющенко святкує день народження. Нині йому виповнилося 69 років.

Біографія

Віктор Ющенко народився 1954 року на Сумщині у родині сільських вчителів. У 1975 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут.

Ющенко проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні, після чого працював економістом у Сумській області.

Згодом вступив до КПРС. 

Тривалий час працював у найбільших банках України, а 1993 став головою Національного Банку України. При Ющенку була проведена грошова реформа та введена в обіг національна українська валюта – гривня.

1999-го був призначений на посаду прем'єр-міністра України.

У 2002-му сформував і очолив опозиційний блок й увійшов до Верховної Ради, набравши найбільшу кількість голосів, випередивши Комуністичну партію України.

2005 року відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

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Третій президент України Віктор Ющенко
фото з відкритих джерел

Особисте життя

Першою дружиною Ющенка була Світлана Михайлівна Колесник. Познайомилися вони в другій половині 70-х років в Ульянівці, де Ющенко працював економістом, а Світлана – учителем української мови та літератури. У них народилися дочка Віталіна і син Андрій.

У 1993 році Ющенко познайомився з громадянкою США Катериною Чумаченко, яка займалася бізнесом і будувала карʼєру в уряді Сполучених Штатів. Після цього відносини з дружиною у Ющенка зіпсувалися і вони розлучилися.

У 1998 Віктор Ющенко одружився на Чумаченко і вже наступного року в них народилася перша дочка – Софія. Згодом у них народилася ще одна донька Христина і син Тарас. У 2005 році Катерина Ющенко стала громадянкою України, а в 2007 році вийшла з громадянства США.

Нині експрезидент має п'ять онуків.

Президентство

Віктор Ющенко – перший президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції – протесту проти масової фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича.

У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.

Він запам'ятався жорстким протистоянням з прем'єр-міністрами Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко, яких сам у силу обставин подавав на затвердження парламенту.

Віктор Ющенко – перший президент України, який розпустив Верховну Раду і у 2007 році відбулись дочасні вибори.

Пан Ющенко чи не найбільше запам'ятався гуманітарною політикою: відродженням пам'яті про Голодомор і побудовою меморіального комплексу у Києві, відродженням Мистецького арсеналу як центру культурного життя столиці та відродженням козацької столиці у Батурині.

Українці також запам'ятали тривалі розповіді президента у численних інтерв'ю про історію України з прадавніх часів та про Трипільську культуру.

Віктор Ющенко добивався отримання плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року. У тому ж році зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.

Також Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.

Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.

Захоплення

Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини. Він має великі пасіки, а також любить сам купувати старовинні речі.

Сьогодні колишній президент живе в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території садиби він створив ціле мінісело: крім триповерхового будинку там розмістилися сад, ферма, пасіка, мінімузей української культури, столярна майстерня, ставок.

Зауважимо, Ющенко розповів, що «боліло» Путіну.

Як відомо, восени Віктор Ющенко став співвласником газовидобувної компанії.

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Теги: Віктор Ющенко день народження

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