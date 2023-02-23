День народження Віктора Ющенка: найцікавіше з біографії

Колишній глава держави рухався у європейському напрямку та значну увагу приділяв українській культурі

Сьогодні, 23 лютого, третій президент України Віктор Ющенко святкує день народження. Нині йому виповнилося 69 років.

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Біографія

Віктор Ющенко народився 1954 року на Сумщині у родині сільських вчителів. У 1975 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут.

Ющенко проходив строкову військову службу в лавах Радянської армії в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні, після чого працював економістом у Сумській області.

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Згодом вступив до КПРС.

Тривалий час працював у найбільших банках України, а 1993 став головою Національного Банку України. При Ющенку була проведена грошова реформа та введена в обіг національна українська валюта – гривня.

1999-го був призначений на посаду прем'єр-міністра України.

У 2002-му сформував і очолив опозиційний блок й увійшов до Верховної Ради, набравши найбільшу кількість голосів, випередивши Комуністичну партію України.

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2005 року відбулася інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

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Третій президент України Віктор Ющенко фото з відкритих джерел

Особисте життя

Першою дружиною Ющенка була Світлана Михайлівна Колесник. Познайомилися вони в другій половині 70-х років в Ульянівці, де Ющенко працював економістом, а Світлана – учителем української мови та літератури. У них народилися дочка Віталіна і син Андрій.

У 1993 році Ющенко познайомився з громадянкою США Катериною Чумаченко, яка займалася бізнесом і будувала карʼєру в уряді Сполучених Штатів. Після цього відносини з дружиною у Ющенка зіпсувалися і вони розлучилися.

У 1998 Віктор Ющенко одружився на Чумаченко і вже наступного року в них народилася перша дочка – Софія. Згодом у них народилася ще одна донька Христина і син Тарас. У 2005 році Катерина Ющенко стала громадянкою України, а в 2007 році вийшла з громадянства США.

Нині експрезидент має п'ять онуків.

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Президентство

Віктор Ющенко – перший президент України, який прийшов до влади внаслідок масових протестів під час Помаранчевої революції – протесту проти масової фальсифікації на виборах 2004 року на користь його головного суперника Віктора Януковича.

У час його правління почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.

Він запам'ятався жорстким протистоянням з прем'єр-міністрами Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко, яких сам у силу обставин подавав на затвердження парламенту.

Віктор Ющенко – перший президент України, який розпустив Верховну Раду і у 2007 році відбулись дочасні вибори.

Пан Ющенко чи не найбільше запам'ятався гуманітарною політикою: відродженням пам'яті про Голодомор і побудовою меморіального комплексу у Києві, відродженням Мистецького арсеналу як центру культурного життя столиці та відродженням козацької столиці у Батурині.

Українці також запам'ятали тривалі розповіді президента у численних інтерв'ю про історію України з прадавніх часів та про Трипільську культуру.

Віктор Ющенко добивався отримання плану дій щодо членства в НАТО й був за крок до цього влітку 2008 року. У тому ж році зробив спробу отримати томос про автокефалію української церкви, яка, втім, не була успішною.

Також Ющенко у 2008 році започаткував діалог з ЄС про отримання Україною безвізового режиму.

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Через відверто прозахідну політику виникали постійні конфлікти з Росією, серед наслідків яких було дві великі газові кризи, коли РФ на новорічні свята перекривала постачання газу.

Захоплення

Найбільшими хобі Віктора Ющенка є бджільництво та збирання предметів старовини. Він має великі пасіки, а також любить сам купувати старовинні речі.

Сьогодні колишній президент живе в селі Нові Безрадичі під Києвом. На території садиби він створив ціле мінісело: крім триповерхового будинку там розмістилися сад, ферма, пасіка, мінімузей української культури, столярна майстерня, ставок.

Зауважимо, Ющенко розповів, що «боліло» Путіну.

Як відомо, восени Віктор Ющенко став співвласником газовидобувної компанії.