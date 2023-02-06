Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження
Президент подякував дружині за дітей та підтримку
Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливе привітання до Дня народження дружини Олени. Нині перша леді України Олена Зеленська святкує своє 45-річчя.
Володимир Зеленський побажав коханій, аби в її житті скоріше настав день перемоги.
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На світлині дружина президента зображена в профіль, у неї гарна зачіска, стриманий макіяж на обличчі та кілька сережок у вухах.
Нагадаємо, 25-го січня 45-річчя відсвяткував президент Володимир Зеленський. Перша леді традиційно присвятила чоловікові зворушливий пост і виклала фото разом із ним.
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