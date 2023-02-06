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Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський зворушливо привітав кохану з Днем народження
Подружжя Зеленських разом понад 20 років
фото з відкритих джерел

Президент подякував дружині за дітей та підтримку

Президент України Володимир Зеленський опублікував зворушливе привітання до Дня народження дружини Олени. Нині перша леді України Олена Зеленська святкує своє 45-річчя.

Володимир Зеленський побажав коханій, аби в її житті скоріше настав день перемоги.

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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

На світлині дружина президента зображена в профіль, у неї гарна зачіска, стриманий макіяж на обличчі та кілька сережок у вухах. 

Нагадаємо, 25-го січня 45-річчя відсвяткував президент Володимир Зеленський. Перша леді традиційно присвятила чоловікові зворушливий пост і виклала фото разом із ним.

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Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська день народження

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