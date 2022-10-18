Віктор Ющенко став співвласником газовидобувної компанії

Третій президент України придбав частку 8,5% у газовидобувній компанії ТОВ «Трендс Сістем»

Колишній президент України Віктор Ющенко придбав частину акцій компанії, яка має спеціальний дозвіл на газове родовище у Полтавській області. На початку лютого цього року він отримав у власність 8,5% київської ТОВ «Трендс Сістем». Про це повідомило інформагентство Nadra.info з посиланням на матеріали YouControl і Держслужби геології та надр України.

Співвласником компанії Ющенко став 9 лютого 2022 року. Спецдозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням природного газу і конденсату на площі Федорівська «Трендс Сістем» отримало ще 22 грудня 2018 року. Він був виданий на 20 років і без аукціону – за наказом т. в. о. голови Держгеонадр Олега Кирилюка.

Площа Федорівська знаходиться на території Полтавської і Харківської областей. Ділянка надр — понад 425 км². Перспективні ресурси родовища – це природний газ (795 млн м³) та конденсат (116 тисяч тонн).

Обставини надання цього спецдозволу з 2019 року розслідує Держбюро розслідувань. Слідчі ДБР підозрюють, що службові особи Держгеонадр та інших держустанов незаконно сприяли виділенню 20 спецдозволів фірмам, що були зареєстровані на афілійованих із «бек-офісом» підставних осіб». Рік тому Голосіївський райсуд Києва продовжив термін розслідування до листопада 2022-го.

За даними «Економічної правди», ДБР асоціювало «Трендс Сістем» з бізнесменом Павлом Фуксом. Податкова звітність фірми та ще 15 підприємств, які отримали спецдозволи на вуглеводні за ідентичною схемою, подавалася «з одних і тих же IP-адрес, зареєстрованих за однією адресою». Журналісти зазначають: коли ця група новостворених фірм отримала спецдозволи, саме Павло Фукс був неофіційним куратором Держгеонадр через нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Окрім Віктора Ющенка, інші 90% компанії належать Вадиму Єрмолаєву – громадянину Кіпру, голові ради директорів дніпропетровської корпорації «Алеф», якого називають забудовником міста Дніпра. Решту 1,5% набув Володимир Бєлоусов.

За даними видання «Наші гроші», Бєлоусов разом з Ющенком, володіє 67% АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лео Інвест Груп». Компанія була зареєстрована у жовтні 2021 року й третина її належить Альоні Шевцовій (Дегрік) – голові ради та співвласниці «Айбокс Банку». Минулого року Нацбанк оштрафував його на 10 млн грн за порушення фінмоніторингу та закону щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для Віктора Ющенка ТОВ «Трендс Сістем» – перша компанія-надрокористувач. А от його новий партнер Вадим Єрмолаєв вже має дві такі. Його ТОВ «Потоки» володіє спецдозволом на підземні питні й технічні води на Дніпропетровщині, а ПрАТ «Коростишівський карʼєр» видобуває габро в Житомирській області.

Зазначимо, що частину родовищ на площі Федорівській ще у 2014 році у держави відсудило ТОВ «Голден Деррік», яке пізніше змінило назву на «Іст Юроуп Петролеум». За даними ЗМІ, фірма була пов’язана з бізнес-середовищем ексміністрів Миколи Присяжнюка, Едуарда Ставицького і нардепа Юрія Іванющенка. 33% від його статутного фонду належало НАК «Надра України». Позов же був поданий після того, як Держгеонадра скасували спецдозволи для 19 фірм. Після виграшу у суді родовища площі Федорівської перепродали.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко назвав дві складові, які допоможуть Україні перемогти у війні. Перша з них – це дуже оперативна належна військова допомога. Адже триває така фаза війни, де найбільш ефективне просування українського стратегічного плану може відбутися тільки при ефективній вогневій підтримці і засобах, які можуть виводити з ладу російські бази і російські війська.

До слова, донька третього українського президента Віктора Ющенка Віталіна Ющенка розповіла раніше, що її син потайки подав документи до університету Шевченка та отримав схвальну відповідь. Віктор Ющенко-молодший мав вчитися в Канаді. І кілька місяців тому поїхав за кордон, а нині потайки від батьків повернувся в Україну.