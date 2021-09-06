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    Сонячно та жодної краплинки дощу: прогноз погоди на 6 вересня

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    Нарешті буде сухо та тепло - Сонячно та жодної краплинки дощу: прогноз погоди на 6 вересня
    Нарешті буде сухо та тепло
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Погода у понеділок потішить українців

    Погода в Україні в понеділок, 6 вересня, буде сонячною та досить теплою. Синоптики обіцяють, що опадів не буде в жодній українській області. Такі дані Укргідрометцентру.

    Найтепліше, прогнозують метеорологи, буде у Криму, Херсонщині та на Закарпатті. Стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градусів тепла.

    Лише трішки прохолодніше на Півдні – Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі. Тут повітря прогріється до +18...+20.

    Найменше пощастить на тепло жителям та гостям Київської області та Києва. Їм 6 вересня доведеться одягнутись тепліше, адже на термометрах будуть показники + 13…+15 градусів.

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    Тим часом, у Одеській, Херсонській та Миколаївській області – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    «Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло», – порадувала прогнозом синоптикиня Наталка Діденко.

    Діденко зауважила, що найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки. Захищені від цього поки що південні регіони та Закарпаття.

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    Теги: прогноз погоди Закарпаття повітря вітер ліс Наталка Діденко літо
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    Сонячно та жодної краплинки дощу: прогноз погоди на 6 вересня