Сонячно та жодної краплинки дощу: прогноз погоди на 6 вересня
Погода у понеділок потішить українців
Погода в Україні в понеділок, 6 вересня, буде сонячною та досить теплою. Синоптики обіцяють, що опадів не буде в жодній українській області. Такі дані Укргідрометцентру.
Найтепліше, прогнозують метеорологи, буде у Криму, Херсонщині та на Закарпатті. Стовпчики термометрів піднімуться до +19...+21 градусів тепла.
Лише трішки прохолодніше на Півдні – Одещині, Миколаївщині та на Запоріжжі. Тут повітря прогріється до +18...+20.
Найменше пощастить на тепло жителям та гостям Київської області та Києва. Їм 6 вересня доведеться одягнутись тепліше, адже на термометрах будуть показники + 13…+15 градусів.
Тим часом, у Одеській, Херсонській та Миколаївській області – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
«Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло», – порадувала прогнозом синоптикиня Наталка Діденко.
Діденко зауважила, що найближчої ночі в більшості областей України очікується +1...+6 градусів, переважно на ґрунті заморозки. Захищені від цього поки що південні регіони та Закарпаття.