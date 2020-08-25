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    Наслідки зливи в Києві: Троєщина перетворилась на Венецію (відео)

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    Підтоплення на дорозі в Деснянському районі Києва - Наслідки зливи в Києві: Троєщина перетворилась на Венецію (відео)
    Підтоплення на дорозі в Деснянському районі Києва
    Фото: скріншот відео

    Автомобілі пливли однією з вулиць Києва

    Сьогодні, 25 серпня, Києвом пройшлася злива.

    В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.

    Відео великої води на дорозі оприлюднено у Facebook.

    На відео видно, що колеса автомобілів, що рухаються дорогою, повністю у воді. А внаслідок руху транспорту на воді утворюються хвилі.

    Як повідомлялося, сьогодні над Києвом грозовий фронт: синоптики прогнозують зливи протягом дня та вночі (жовтий рівень небезпеки).

    У зв’язку з цим гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

    Київ Троєщина транспорт негода дощ
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