Наслідки зливи в Києві: Троєщина перетворилась на Венецію (відео)



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Підтоплення на дорозі в Деснянському районі Києва Фото: скріншот відео

Автомобілі пливли однією з вулиць Києва

Сьогодні, 25 серпня, Києвом пройшлася злива.

В результаті сильного дощу на деяких вулицях столиці утворилися підтоплення. Зокрема, перетворилась на річку одна з вулиць на Троєщині.

Відео великої води на дорозі оприлюднено у Facebook.

На відео видно, що колеса автомобілів, що рухаються дорогою, повністю у воді. А внаслідок руху транспорту на воді утворюються хвилі.

Як повідомлялося, сьогодні над Києвом грозовий фронт: синоптики прогнозують зливи протягом дня та вночі (жовтий рівень небезпеки).

У зв’язку з цим гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.