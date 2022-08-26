Спека не відступає, місцями дощитиме: прогноз погоди в Україні на 26 серпня

У п'ятницю в Україні пануватиме спека

В Україні температура повітря протримається на рівні в понад 30 градусів

П'ятниця, 26 серпня, в Україні буде переважно сонячною та спекотною. Також очікується грози та сильний вітер у південних областях України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 26 серпня в більшості регіонів України температура повітря затримається на рівні 30... 34 градуси тепла за Цельсієм. Також очікується грози та сильний вітер у південних областях України.

В центральних регіонах України буде переважно сухо та спекотно. Температура повітря вдень у центральних областях коливатиметься від +29 до +32 °С, а вночі від +17 до +20 °С.

У західних областях очікується спекотна безхмарна погода. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +14 до +17 °С.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +30 до +33 градусів Цельсія, а вночі від +15 до +18 °С.

У східних регіонах України сухо та сонячно. Температура повітря вдень становитиме від +30 до +33°С, а вночі від +17 до +20 °С.

У південних областях України буде хмарно, переважно без опадів. Синоптики прогнозують грози у Херсонській області. Денна температура повітря становитиме від +29 до +32 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +19 до +22 °С.

У Києві очікується хмарна погода без опадів. Денна температура повітря складе від +29 до +32 градусів за Цельсієм, і нічна температура коливатиметься від +17 до +20 °С.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека спричинила півтисячі смертей в Іспанії.

Нагадаємо, Італія оголосила надзвичайний стан. Найбільша в Італії річка По продовжує висихати. Нинішню посуху на півночі Італії називають найсильнішою за останні 70 років. Вона викликана відсутністю дощів навесні та влітку, снігу взимку та вищими літніми температурами.

Разом з тим влада Великої Британії також ввела надзвичайний стан через спеку.

На міських дорогах планують розкидати пісок, щоби зменшити танення асфальту. Крім того, через спеку може знадобитися допомога більшій кількості водіїв, оскільки автомобілі перегріватимуться.