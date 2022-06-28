Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд

Мінімальна температура повітря 27 червня склала +19,8 градусів

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала у Києві черговий температурний рекорд.

«За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура повітря 27 червня у столиці не опустилась нижче +19,8 градусів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, попереднє рекордне значення було відмічено у 2017 році й дорівнювало +19,7 градусів.

Додамо, що 20 червня у столиці було встановлено ще один рекорд. Тоді вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +25,9.

У лютому синоптики зафіксували температурний рекорд у Черкасах. 11 лютого в місті було +10,5.

Нагадаємо, сьогодні 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28..+33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце.

У Києві сильна спека оселиться найближчими днями, до середи включно. Очікується +30+34 градуси. Послаблення спеки прийде якраз на завершальну гастроль червня, 30-го числа: у четвер температура повітря знизиться до +28+29 градусів.